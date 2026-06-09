Chủ tịch Kim Jong-un nêu nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhất của Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngồi cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi tham dự sự kiện biểu diễn ở Bình Nhưỡng ngày 8/6 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/6 đưa tin Triều Tiên và Trung Quốc tái khẳng định cam kết ủng hộ lợi ích của nhau và cam kết mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương.

Theo KCNA, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh vào ngày 8/6, trong đó hai bên nhất trí củng cố tình hữu nghị truyền thống và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và quân sự.

"Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề quan trọng để củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Triều Tiên và Trung Quốc", KCNA cho biết thêm.

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KCNA xác nhận Trung Quốc và Triều Tiên "đã đạt được thỏa thuận mở ra một kỷ nguyên mới" trong quan hệ song phương.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược và bảo vệ chủ quyền và an ninh của nhau.

Triều Tiên đón tiếp trọng thị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters).

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết tăng cường quan hệ với Trung Quốc là nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhất của Triều Tiên và ông cam kết sẽ thực hiện đến cùng mục tiêu này.

Trước đó, ông Tập Cận Bình cho biết quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang ở "điểm khởi đầu lịch sử mới", đồng thời kêu gọi tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực từ ngoại giao, thực thi pháp luật và quân sự đến nông nghiệp, thương mại, công nghệ và xây dựng.

Lần gần nhất ông Tập thăm Bình Nhưỡng là vào ngày 20-21/6/2019, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Triều Tiên kể từ khi ông lên nắm quyền cuối năm 2012.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào tháng 9/2025, khi ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh. Tại đây, ông cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự một cuộc duyệt binh quân sự cùng với ông Tập Cận Bình.

Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại quảng trường ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh Triều Tiên đặt "ưu tiên hàng đầu" vào việc phát triển hơn nữa các mối quan hệ truyền thống với Trung Quốc.

Chuyến thăm Triều Tiên lần này của ông Tập mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Năm nay đánh dấu 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, tạo thêm động lực để hai bên tái khẳng định liên minh và thúc đẩy quan hệ kinh tế.