Trung Quốc phản bác báo cáo của Mỹ về kho vũ khí hạt nhân

Dân trí Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác báo cáo của Lầu Năm Góc về kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa hạ nhiệt.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa xuất hiện trong lễ duyệt binh tại Trung Quốc năm 2019 (Ảnh: AFP).

"Báo cáo do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, cũng tương tự các báo cáo trước đây, đều sai sự thật và đầy thành kiến", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm nay 4/11 cho biết.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mỹ đang sử dụng báo cáo này để "thổi phồng mối đe dọa hạt nhân Trung Quốc".

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc công bố báo cáo về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc hôm 3/11.

Báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc ước tính kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có thể mở rộng nhanh chóng lên 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027 và 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Con số này cho thấy sự gia tăng đáng kể so với dự báo do Lầu Năm Góc đưa ra hồi năm ngoái về sức mạnh quân sự Trung Quốc.

Trước đó, theo báo cáo quốc hội vào năm 2020, Lầu Năm Góc ước tính Trung Quốc có khoảng 200 đầu đạn hạt nhân. Báo cáo cũng nói rằng, trong thập niên tới, kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể sẽ tăng ít nhất gấp đôi khi Trung Quốc mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân.

Trong khi đó, Mỹ có khoảng 3.750 đầu đạn hạt nhân và không có kế hoạch tăng thêm. Vào thời điểm năm 2003, Mỹ có khoảng 10.000 đầu đạn hạt nhân.

Báo cáo của Mỹ nhận định, Trung Quốc đang đầu tư và mở rộng số lượng các nền tảng hạt nhân trên đất liền, trên biển và trên không, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ sự mở rộng của lực lượng hạt nhân nước này.

Báo cáo cho biết, tương tự hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới là Mỹ và Nga, Trung Quốc đang xây dựng "bộ ba hạt nhân", gồm tên lửa hạt nhân phóng từ đất liền, tàu ngầm và máy bay chiến lược.

Báo cáo cũng cho biết Trung Quốc ít có khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vô cớ nhằm vào một quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân - chủ yếu là Mỹ - nhưng Bắc Kinh muốn ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài bằng cách duy trì khả năng đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

Trong những tháng gần đây, các nhà nghiên cứu độc lập đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy các giếng phóng tên lửa hạt nhân mới ở phía tây Trung Quốc.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết việc Trung Quốc tăng tốc trang bị vũ khí hạt nhân và cả vụ thử tên lửa siêu vượt âm vào mùa hè năm nay là những động thái "rất đáng lo ngại".

Trung Quốc từng khẳng định số vũ khí hạt nhân mà nước này sở hữu chỉ bằng một phần nhỏ so với Nga và Mỹ. Bắc Kinh cũng xác nhận lực lượng hạt nhân của nước này chỉ mang ý nghĩa phòng vệ, không đe dọa bất cứ bên nào.

Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán 3 bên cùng với Mỹ và Nga để tiến tới một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối đề nghị này với lý do kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc quá nhỏ so với Nga và Mỹ, nhưng sẵn sàng đối thoại song phương về an ninh chiến lược trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Thành Đạt

Theo AFP