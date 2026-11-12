Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (Ảnh: AFP).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning đã lên tiếng bác bỏ “câu chuyện về gián điệp Trung Quốc” do phía Mỹ đưa ra, đồng thời khẳng định tiến bộ công nghệ của nước này dựa trên tinh thần tự lực đổi mới và hợp tác quốc tế, chứ không phải nhờ hoạt động gián điệp.

“Mỹ nên ngừng thêu dệt cái gọi là “câu chuyện về gián điệp Trung Quốc” để làm cái cớ áp đặt các hạn chế về công nghệ”, bà Mao phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 12/11.

Bà Mao khẳng định “tiến bộ khoa học của Trung Quốc dựa trên tinh thần tự lực đổi mới và hợp tác cởi mở”.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có lo ngại rằng sự việc này có thể ảnh hưởng đến cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, dự kiến ​​diễn ra vào tuần tới hay không, bà Mao Ning trả lời: “Chúng tôi đã nêu rõ lập trường của mình về cái gọi là “câu chuyện về gián điệp Trung Quốc””.

“Trung Quốc và Mỹ vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ về các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo hai nước. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với Mỹ để thực hiện đầy đủ các đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng, dựa trên sự ổn định chiến lược, tôn trọng lẫn nhau, công bằng và cùng có lợi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thâm Quyến, khi Trung Quốc đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao APEC vào tuần tới.

Khi được hỏi về các hạn chế của Mỹ đối với việc xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc, bà Mao Ning cáo buộc Washington đã mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia. Bà chỉ trích các hạn chế mang tính phân biệt đối xử nhắm vào các công ty Trung Quốc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc cho rằng ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn công nghệ Nvidia, có liên quan đến một điệp viên Trung Quốc, sau khi tỷ phú Mỹ thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân và lên tiếng xin lỗi về điều này.

Lời thừa nhận được đưa ra giữa lúc có thông tin ông Huang có mối quan hệ với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang. Đến nay, thông tin về nữ doanh nhân này vẫn khá ít ỏi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định luận điệu về "gián điệp Trung Quốc" hoàn toàn không có căn cứ, mang tính bôi nhọ và vu khống.

Global Times, tờ báo thuộc People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh có liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân của tỷ phú Jensen Huang.

Hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành điều tra xem liệu ông Huang có trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.