Tổng thống Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Reuters).

Các tỷ phú Mỹ lên tiếng về lùm xùm ngoại tình của CEO Nvidia

Ngày 8/11, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với người vợ gắn bó suốt 41 năm. Ông xin lỗi gia đình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Nvidia.

Nhà quản lý quỹ đầu cơ Mỹ Bill Ackman mô tả ông Jensen Huang là một người “phi thường”, nhưng đã mắc phải một “sai lầm”.

“Jensen Huang cũng là con người. Ông ấy là một người phi thường. Ngay cả những người phi thường cũng có thể mắc sai lầm”, ông Ackman nhận định.

Tỷ phú Ackman cho biết ông “không có ý nói rằng ông Huang nên được bỏ qua mà không phải chịu trách nhiệm gì”. Theo ông Ackman, “nếu vụ việc này thực sự nghiêm trọng vượt ra ngoài chuyện ngoại tình, rõ ràng đó là một vấn đề đáng lo ngại”.

“Tôi có thiện cảm với ông ấy. Ông ấy đã đóng góp nhiều điều tốt đẹp cho thế giới, và tôi hy vọng những tổn hại trong trường hợp này chỉ ở mức tối thiểu. Nói cách khác, tôi chỉ mong đây là chuyện ngoại tình thông thường, chứ không phải là điều gây nguy hại cho an ninh quốc gia của chúng ta”, ông Ackman nhận định.

Theo tỷ phú Ackman, ông Huang đã “nhận hoàn toàn trách nhiệm, như lẽ ra phải làm”. “Tất cả chúng ta nên ủng hộ ông ấy cùng gia đình. Hãy tiếp tục tiến về phía trước”, ông Ackman chia sẻ.

Nhà đầu tư Shaun Maguire, lãnh đạo quỹ đầu tư mạo hiểm Sequoia, đã lên tiếng bảo vệ CEO Nvidia khi cho rằng ông Jensen Huang đã làm một việc “thiếu khôn ngoan”, nhưng không có ý đồ xấu.

Ông Maguire tin rằng ông Jensen Huang vẫn giữ vai trò “không thể thay thế đối với vị thế dẫn đầu của nước Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI)”.

Sau đó, tỉ phú Elon Musk, ông chủ của Space X và Tesla, đã phản hồi bài đăng của ông Maguire trên mạng xã hội và bày tỏ quan điểm đồng tình. Ông Musk bình luận ngắn gọn: "Tôi đồng ý".

Gary Black, nhà đầu tư vào Tesla, "nghi ngờ khả năng ông Jensen Huang có thể tiếp tục làm CEO Nvidia" và điều này có thể “gây áp lực ngắn hạn lên cổ phiếu của công ty”.

“Mặc dù ông Huang không phạm tội hay có hành vi sai trái pháp lý nào, nhưng các nguyên tắc ứng xử và khả năng phán đoán của ông ấy sẽ bị đặt dấu hỏi. Điều này nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc ông ấy bị miễn nhiệm”, ông Black cho biết.

Phản ứng của Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ quan điểm về việc CEO Nvidia thừa nhận ngoại tình.

“Tôi chưa trao đổi với ông ấy về vấn đề này”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên ngày 8/11 trước khi trở về Washington, đề cập tới lùm xùm ngoại tình của tỷ phú Jensen Huang.

“Tôi chỉ biết ông ấy là một người tốt, nhưng bạn không bao giờ biết được chuyện gì đang thực sự xảy ra”, ông Trump nói thêm.

Theo Tổng thống Trump, ông Huang là “một người đáng kính”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết CEO Nvidia đã "có những đóng góp tuyệt vời cho đất nước chúng ta".

Khi được hỏi liệu ông Huang có nên tiếp tục giữ chức vụ hiện tại hay không, Tổng thống Trump nói: “Tôi nghĩ là có. Chắc chắn rồi”.

Trả lời câu hỏi liệu ông có dự định đưa ông Huang tháp tùng trong chuyến công du châu Á vào cuối tháng 11 hay không, Tổng thống Trump cho biết ông chưa có quyết định cuối cùng, nhưng khẳng định ông sẵn sàng đưa CEO Nvidia đi cùng.

“Tôi chưa nghe nói ông ấy đã làm điều gì sai trái”, ông Trump nói.

Trước đó, trong thông điệp gửi tới nhân viên, tỷ phú Jensen Huang đã thừa nhận ngoại tình và xin lỗi vì hành vi "không chung thủy" với vợ.

“Tôi nợ gia đình mình và tất cả các bạn một lời xin lỗi. Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Hành động của tôi đã gây tổn thương cho cô ấy và các con của chúng tôi. Không có lý do gì để biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi”, ông Huang cho biết trong thông điệp “gửi các đồng nghiệp tại Nvidia”.

Ông Huang gửi lời tới đồng nghiệp, hội đồng quản trị, đối tác và cổ đông trong thông điệp mới nhất.

“Gửi các đồng nghiệp tại Nvidia, bao gồm cả những người đã sát cánh cùng tôi suốt nhiều thập niên qua, cùng hội đồng quản trị, các đối tác và cổ đông trên khắp thế giới: quý vị xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn từ tôi. Được dẫn dắt Nvidia là đặc ân lớn nhất trong cuộc đời tôi. Trách nhiệm của tôi là phụng sự quý vị và xứng đáng với sự tin tưởng mà quý vị dành cho tôi. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm đó. Tôi hoàn toàn tận tâm với Nvidia và sẽ nỗ lực để lấy lại niềm tin của quý vị”, nhà lãnh đạo Nvidia khẳng định.

Ông Huang cho biết, “liên quan đến những lo ngại về an ninh quốc gia, Hội đồng quản trị Nvidia đã mở một cuộc điều tra độc lập”.

“Tôi ủng hộ cuộc điều tra này và sẽ hợp tác một cách đầy đủ. Tôi yêu đất nước và yêu công ty của chúng ta. Tôi cam kết bảo vệ Nvidia và hỗ trợ an ninh quốc gia của Mỹ. Tôi cảm thấy tự hào và biết ơn khi là một công dân Mỹ”, ông Huang cho biết thêm.

Lời thừa nhận của tỷ phú Nvidia được đưa ra giữa lúc có thông tin ông có mối quan hệ ngoài luồng với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang. Đến nay, thông tin về nữ doanh nhân này vẫn khá ít ỏi.

Hiện vẫn chưa rõ Alice Huang gặp người đứng đầu Nvidia lần đầu tiên khi nào hoặc mối quan hệ ngoài luồng của họ kéo dài bao lâu, nhưng các bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy họ cùng tham dự các cuộc gặp gỡ kinh doanh tại Đài Bắc vào tháng 6/2024 và tháng 5/2025.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng về thông tin tập đoàn công nghệ Nvidia đang điều tra liệu CEO Jensen Huang có trở thành mục tiêu của chiến dịch tình báo nước ngoài hay không, cũng như cáo buộc nữ doanh nhân Alice Huang có quan hệ tình cảm với ông là "điệp viên Trung Quốc".

"Chúng tôi từng phản hồi về vấn đề này. Những câu chuyện về cái gọi là "gián điệp Trung Quốc" là hoàn toàn vô căn cứ, nhằm mục đích bôi nhọ và vu khống Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho hay.