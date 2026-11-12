Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông Mỹ, hội đồng quản trị của tập đoàn công nghệ Nvidia đã họp vào ngày 11/11 để thảo luận về tương lai của đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang, sau khi ông vướng nghi vấn quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

Nhà lãnh đạo 63 tuổi - người đã dẫn dắt "gã khổng lồ" chip kể từ khi thành lập vào năm 1993 - đang đối mặt với nhiều tranh cãi về mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Trong bối cảnh CEO Jensen Huang rơi vào thế bất lợi đầy bất ngờ, cùng với việc Nvidia chưa có kế hoạch nhân sự rõ ràng, cánh cửa đang mở rộng cho nhiều ứng viên tiềm năng có thể thay thế vị trí lãnh đạo tại một trong những tập đoàn AI hàng đầu thế giới, nếu hội đồng quản trị quyết định sa thải ông Huang.

Lựa chọn từ nội bộ

Với hơn 40.000 nhân viên, Nvidia có thể chọn một nhân sự từ trong tập đoàn này để lên nắm quyền điều hành, chẳng hạn một trong số hàng chục cấp dưới trực tiếp của ông Huang.

Các ấn phẩm công nghệ thường xuyên đề cập đến Giám đốc tài chính (CFO) của Nvidia, bà Colette Kress, như một lựa chọn khả thi, vì bà vốn nằm trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này.

Một nhân vật kỳ cựu khác tại Nvidia là Ian Buck, người phụ trách mảng khách hàng trung tâm dữ liệu của công ty. Ông chính là bộ óc chủ chốt đứng sau phần mềm đối với các dòng chip do Nvidia thiết kế.

Thành viên trong gia đình

Tỷ phú Huang cũng có thể tìm cách đưa một thành viên trong gia đình lên thay ông ngồi vị trí “ghế nóng” của Nvidia.

Con gái ông, Madison Huang, hiện là giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm tại Nvidia và là một trong những cái tên được các nhà phân tích nhắc đến nhiều nhất.

Trước đó, Madison Huang từng có nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo mảng tiếp thị tại tập đoàn hàng xa xỉ LVMH.

Con trai ông, Spencer Huang, cũng là một người kế nhiệm tiềm năng. Spencer Huang đang làm việc tại Nvidia với vai trò giám đốc quản lý sản phẩm trong bộ phận chế tạo robot của công ty.

Ngoài ra, bà Lisa Su - người có quan hệ họ hàng với ông Huang - cũng là một ứng viên sáng giá. Bà không chỉ có mối quan hệ gia đình với ông Huang, mà còn sở hữu chuyên môn đáng kể nhờ kinh nghiệm lâu năm trên cương vị CEO của "gã khổng lồ" ngành bán dẫn AMD.

Trao đổi nhân sự cấp cao

Lisa Su không phải là lãnh đạo công nghệ duy nhất được nhắc đến như một người có khả năng thay thế CEO Jensen Huang.

Rene Haas, CEO của công ty thiết kế chip Arm (Anh), là một ứng viên khác được giới truyền thông công nghệ đề cập đến.

Tại Thung lũng Silicon, các đồn đoán đang lan rộng. Theo một số nguồn tin nội bộ, cựu CEO Apple Tim Cook, người vừa rời vị trí lãnh đạo tập đoàn công nghệ khổng lồ này vào tháng 8 sau 15 năm điều hành, cũng là một cái tên có khả năng được cân nhắc.

Nhà sáng lập SpaceX Elon Musk cho biết ông sẽ tuyển dụng CEO Nvidia Jensen Huang nếu hội đồng quản trị của Nvidia bãi nhiệm ông.

Các công ty của tỷ phú Elon Musk là những đơn vị sử dụng công nghệ điện toán AI quy mô lớn và là những khách hàng mua sắm lớn đối với các dòng GPU của Nvidia. Điều này khiến chuyên môn của ông Huang trở nên vô cùng giá trị.