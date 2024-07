Trung Quốc - Belarus tập trận chung gần cửa ngõ NATO, EU

Quân đội Trung Quốc tới Belarus tập trận (Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus).

Trung Quốc và Belarus tuyên bố đang tổ chức cuộc tập trận chung ở khu vực cách biên giới Ba Lan - một thành viên NATO và Liên minh châu Âu - 5 km.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã đến Belarus vào cuối tuần qua. Theo SCMP, đây là lần đầu tiên Trung Quốc cử quân nhân tới Belarus để tham gia huấn luyện và tập trận.

Belarus công bố loạt ảnh cho thấy quân đội Trung Quốc đang dỡ thiết bị từ một máy bay chở hàng quân sự và cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài 11 ngày, từ ngày 8/7 đến ngày 19/7.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Belarus, đồng minh thân cận của Nga, và phương Tây đang leo thang.

Phương Tây từ lâu đã cáo buộc Belarus vũ khí hóa biên giới bằng cách đẩy những người xin tị nạn từ các nước thứ 3 đến biên giới giữa Minsk và EU. Trong khi đó, Belarus cáo buộc phương Tây có các động thái gây đe dọa tới an ninh của quốc gia Đông Âu.

Tháng trước, Tổng tham mưu trưởng Belarus Pavel Muraveyka cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật "nếu chủ quyền và độc lập của đất nước bị đe dọa". Ông cũng cáo buộc Ba Lan đã kích động tình hình ở biên giới hai nước.

Theo giới quan sát, cuộc tập trận chung có thể bị một số bên coi là "khiêu khích" đặc biệt khi nó diễn ra vào thời điểm NATO kỷ niệm 75 năm thành lập.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 7/7 cho biết cuộc tập trận sẽ bao gồm "các hoạt động giải cứu con tin và các nhiệm vụ chống khủng bố".

"Cuộc tập trận nhằm mục đích nâng cao trình độ huấn luyện và khả năng phối hợp của quân đội tham gia, cũng như tăng cường hợp tác thực tế giữa quân đội hai nước", tuyên bố cho biết thêm.

Cuộc tập trận đang diễn ra gần thành phố Brest của Belarus, cách thủ đô Warsaw của Ba Lan khoảng 209km và cách biên giới Minsk với Ukraine khoảng 64km.

Brest nằm gần Ba Lan và Ukraine (Ảnh: Research Gate).

Belarus là đồng minh thân cận và quan trọng nhất của Nga khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Moscow đã sử dụng lãnh thổ Belarus để đưa quân vào Ukraine.

Quân đội Trung Quốc đến Belarus chỉ vài ngày sau khi nước này gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hồi tuần trước.

Được thành lập vào năm 2001 bởi Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan để chống khủng bố và thúc đẩy an ninh biên giới, SCO đã phát triển trong những năm gần đây khi Bắc Kinh và Moscow thúc đẩy sự chuyển đổi của khối từ một nhóm an ninh khu vực với trọng tâm nhằm vào khu vực Trung Á trở thành đối trọng địa chính trị với các thể chế phương Tây do Mỹ và các đồng minh lãnh đạo.

Đại tá Chu Bo, một sĩ quan quân đội Trung Quốc đã nghỉ hưu, cho rằng cuộc tập trận của Bắc Kinh với Belarus "không liên quan gì đến tình hình ở Ukraine" và chỉ là cuộc tập trận quân sự chung mới nhất của phía Trung Quốc.

Trong khi đó, chuyên gia Song Zhongping cho biết Trung Quốc và Belarus có truyền thống hợp tác quân sự lâu đời và đã tìm cách tăng cường nỗ lực chung để chống khủng bố trong những năm gần đây.