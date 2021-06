Trẻ em Việt khắp thế giới chung tay góp 10.000 liều vắc xin cho Việt Nam

Dân trí Từ khắp thế giới, các bạn nhỏ người Việt và gốc Việt hướng về quê hương thông qua hàng loạt hoạt động đầy ý nghĩa đóng góp vào chương trình kêu gọi 10.000 liều vắc xin cho Việt Nam.

Đại diện các hội nhóm người Việt trên toàn thế giới tham gia chiến dịch ý nghĩa nhằm đóng góp 10.000 liều vắc xin cho Việt Nam (Ảnh: Facebook/Chung tay vì Việt Nam).

Từ cuối tháng 4, Việt Nam bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới với số ca bệnh tăng nhanh trong nhiều ngày. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiều biến chủng SARS-CoV-2 nguy hiểm đang đặt ra những khó khăn cho cuộc chiến chống dịch của Việt Nam.

Vắc xin được xem là một trong những "vũ khí" hữu hiệu để đẩy lùi Covid-19 và toàn thể chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể cùng người dân trong và ngoài nước đang tích cực góp sức vì mục tiêu cùng chung tay chiến thắng dịch bệnh.

Trong lúc quê hương đang gặp khó khăn, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang có những chương trình thiết thực, ý nghĩa, trong đó nhóm Chung tay vì Việt Nam và hơn 40 tổ chức người Việt trên toàn thế giới phát động chiến dịch: "10.000 liều vắc xin phòng Covid-19 cho Việt Nam" nhằm góp phần giúp người dân trong nước vượt qua đại dịch.

Chiến dịch đã thực hiện nhiều hoạt động khác nhau nhằm mục tiêu gây quỹ để góp sức vào nỗ lực chống dịch của Việt Nam, như kêu gọi quyên góp trực tiếp trên trang GoFundMe, tổ chức hoạt động bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật do các em nhỏ đóng góp để gây quỹ, tổ chức sự kiện trình diễn hấp dẫn bên lề để quảng bá về chiến dịch.

Sự đóng góp ý nghĩa của trẻ em Việt trên toàn cầu

Một trong những điểm nhấn ý nghĩa trong chương trình chính là sự chung tay góp sức của các bạn nhỏ gốc Việt khắp thế giới. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các em đã góp các bức tranh tự sáng tác và các vật phẩm để tham gia đấu giá nhằm gây quỹ cho chương trình.

Bức tranh đầy ý nghĩa từ bé Vicky Lê, ở Texas, Mỹ (Ảnh: Facebook/Chung tay vì Việt Nam).

Những ngày qua, trên trang Facebook của chương trình, các tác phẩm hội họa rực rỡ sắc màu của các em nhỏ trong và ngoài nước lần lượt được đăng tải với những màn đấu giá hấp dẫn. Các bức tranh, tác phẩm thêu đều mang thông điệp tươi sáng, đầy hy vọng vào một Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh, trở lại yên bình.

Trang Facebook của chương trình xuất hiện những thông điệp, câu chuyện xúc động, trong đó có câu chuyện có bé Quỳnh Hương (Samantha) ở California, Mỹ đã kiếm tiền nhờ quyết định đi làm trông trẻ cho hàng xóm để gửi khoản tiền kiếm được về đóng góp cho quê hương thông qua chiến dịch.

Ngoài ra, các bạn nhỏ gốc Việt cũng đăng ký tham gia chương trình: "Đồng hành Talent Show: Sống để yêu thương" nhằm giúp lan tỏa chiến dịch 10.000 liều Vắc xin phòng Covid-19 cho Việt Nam. Hai buổi biểu diễn của chương trình diễn ra dưới hình thức trực tuyến trong dịp cuối tuần qua đã phát đi các thông điệp yêu thương từ các em nhỏ tới quê hương Việt Nam.

Từ New York, Mỹ, bé Kevin Nguyễn chia sẻ: "Con được nghe mẹ kể về việc ở Việt Nam chưa có đủ vắc xin cho tất cả mọi người. Con hi vọng phần biểu diễn của mình sẽ lan tỏa tình yêu, hi vọng và kêu gọi mọi người đóng góp cho Việt Nam có đủ vắc xin cho toàn bộ người dân!".

Những trái tim Việt hướng về nguồn cội

Các bức tranh rực rỡ sắc màu được các bạn nhỏ trên thế giới gửi về tham gia bán đấu giá gây quỹ đóng góp vắc xin Covid-19 cho Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Chị Fiona Doan, người sáng lập nhóm Chung tay vì Việt Nam và hiện phụ trách truyền thông tại Mỹ của Chương trình 10.000 liều vắc xin cho Việt Nam, cho biết ban đầu phía tổ chức cũng gặp một số khó khăn như đối mặt với sự hoài nghi về vấn đề thông tin minh bạch, cách thức ủng hộ, minh bạch tài chính… Để huy động sự ủng hộ của người Việt khắp thế giới, các thành viên của chương trình đã lập nhiều nhóm trao đổi, dành nhiều thời gian để giải thích về chương trình, cũng như lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người để làm thế nào chương trình đạt hiệu quả nhất.

Khi đã được mọi người tin tưởng thì chương trình nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của nhiều cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhiều bố mẹ ban đầu tỏ ra rất thận trọng, e dè với sự kêu gọi nhưng sau đó đã âm thầm ủng hộ cho chương trình bằng các cách thức khác nhau, như quảng bá chương trình tới các cộng đồng, khuyến khích con em họ vẽ tranh để đấu giá nhằm lan tỏa thông điệp yêu thương, hướng về cội nguồn.

Nhiều thành viên trong nhóm tổ chức chương trình rất nhiệt tình, hàng ngày đều tham gia và khi có thời gian rảnh đều hỗ trợ chương trình, có người thức tới 2-3 giờ sáng để hỗ trợ.

Từ khắp mọi nơi trên thế giới, những trái tim Việt Nam hướng về quê hương, đất nước, đồng bào và nguồn cội (Ảnh: Facebook/Chung tay vì Việt Nam).

Chị Fiona cho biết, bản thân chị đã chứng kiến và trải qua đại dịch Covid-19 khủng khiếp tại Mỹ, vốn cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Khi Mỹ đẩy mạnh tiêm vắc xin và cuộc sống dân dần trở lại bình thường, chị hiểu hơn ai hết vắc xin có ý nghĩa như thế nào vào lúc này. Do đó, mọi người đều mong muốn Việt Nam sớm tiêm chủng rộng rãi để hi vọng đẩy lùi đại dịch.

Do đại dịch Covid-19, nhiều người Việt khắp thế giới đã không thể về Việt Nam thăm gia đình, thăm quê hương trong 2 năm qua. Niềm khát khao được đoàn tụ với gia đình, người thân đã thôi thúc mọi người đóng góp, ủng hộ cho chương trình.

Chương trình kêu gọi đóng góp 10.000 liều vắc xin Covid-19 cho Việt Nam được khởi động từ tháng này và đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Chương trình cho tới nay đã gây quỹ được hơn 29.400 USD. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển giao cho Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam (VFVC) do chính phủ Việt Nam lập ra.

Đức Hoàng