Tranh cãi việc Mỹ sa thải hàng trăm nhân viên cơ quan an toàn hàng không

(Ảnh minh họa: Adobe).

Ông Alex Spero, người đứng đầu Liên đoàn Chuyên gia An toàn Hàng không Chuyên nghiệp (PASS), cho biết hàng trăm nhân viên tập sự của cơ quan này - những người làm việc chưa đến 1 năm - đã nhận thông báo sa thải qua email vào tối ngày 14/2.

Đây là một phần trong nỗ lực cắt giảm chi phí do Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk dẫn dắt, với mục tiêu cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang.

Ông Spero cho rằng việc sa thải này "sẽ tăng khối lượng công việc, đồng thời đặt thêm trách nhiệm lên đội ngũ nhân viên vốn đã quá tải".

Theo ông Spero, các nhân viên bị ảnh hưởng bao gồm chuyên gia hệ thống, thanh tra an toàn, kỹ thuật viên bảo trì, nhân viên hành chính, cùng nhiều vị trí khác.

Chỉ trích quyết định này, ông Spero cho rằng FAA "đã gặp khó khăn bởi tình trạng thiếu nhân sự" và việc cắt giảm nhân lực là "không thể chấp nhận được" sau 3 vụ tai nạn máy bay chết người trong tháng qua, bao gồm cả vụ rơi máy bay thảm khốc tại thủ đô Washington hồi cuối tháng 1, khiến 67 người thiệt mạng.

Ông Jason King, một trong những nhân viên bị sa thải, bày tỏ lo ngại về tác động của quyết định này đối với an toàn hàng không. Ông cho rằng việc sa thải những người trực tiếp tham gia vào công tác an toàn hàng không là "điều đáng lo ngại đối với an toàn công cộng trong không phận quốc gia".

"An toàn hàng không không bao giờ nên được coi là một hạng mục ngân sách có thể bị cắt bỏ hoàn toàn", ông King nói thêm.

Mỹ sẽ cải tổ FAA

Trước đó, ngày 17/1, một đội ngũ từ công ty SpaceX của ông Elon Musk đã đến thăm FAA để đề xuất các cải tổ cho hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ, sau vụ va chạm máy bay chết người ở Washington.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho biết chuyến thăm của đội ngũ SpaceX tới FAA sẽ giúp họ "nhìn nhận trực tiếp hệ thống hiện tại" và cho phép họ tìm ra cách xây dựng "một hệ thống kiểm soát không lưu mới, đẳng cấp thế giới, khiến cả thế giới phải ghen tị".

Vào tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã cho rằng các chương trình đa dạng mà những người tiền nhiệm của ông hỗ trợ đã làm giảm tiêu chuẩn tuyển dụng và điều này có thể đã ảnh hưởng đến vụ tai nạn máy bay ở Washington.

Chính quyền ông Trump đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ sa thải gần như tất cả nhân viên tập sự. Trong số những người bị mất việc trong đợt cắt giảm hôm 14/2 có nhiều nhân sự thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.