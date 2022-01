Tranh cãi việc cựu phó tổng thống Afghanistan được định cư tại New Zealand

Cựu Phó tổng thống Afghanistan Sarwar Danish (phải) (Ảnh: Reuters).

Theo Guardian, quyết định của New Zealand về việc cho phép cựu Phó tổng thống Afghanistan Sarwar Danish và 13 thành viên trong gia đình tái định cư đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao hàng trăm người Afghanistan từng giúp đỡ các lực lượng của New Zealand tại Afghanistan vẫn bị mắc kẹt ở nước ngoài và đang lo sợ cho cuộc sống của họ, trong khi ông Danish được định cư ở New Zealand. Ông Danish đã chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tới New Zealand.

Phil Twyford, quan chức cơ quan nhập cư New Zealand, nói rằng ông Danish, một thành viên của dân tộc thiểu số Hazara tại Afghanistan, được tái định cư một phần vì vai trò của ông trong vấn đề nhân quyền.

"Thật khó chịu khi một người không hề có liên quan tới New Zealand lại được tái định cư ở đất nước này, trong khi những người trực tiếp hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm New Zealand bị bỏ lại phía sau", một phiên dịch viên người Afghanistan làm việc cho đặc nhiệm New Zealand cho biết.

Assadullah Nazari, chủ tịch Hiệp hội người Hazara Afghanistan tại New Zealand, nói rằng ông ủng hộ việc tái định cư cho ông Danish, nhưng lưu ý rằng có hàng trăm người Hazara khó khăn tại Afghanistan cũng muốn có thị thực tại New Zealand.

"Việc thấy họ vẫn ở đó (Afghanistan) và chịu đau khổ, trong khi ông Danish tới từ một nơi an toàn tại Thổ Nhĩ Kỳ? Điều này không công bằng", Nazari cho biết.

Nazari nói rằng chính phủ New Zealand nên hành động nhiều hơn để tái định cư những người vẫn còn gặp nguy hiểm tại Afghanistan.

New Zealand đã cấp 1.400 thị thực cho người Afghanistan sau khi Taliban lên nắm quyền kiểm soát tại Afghanistan vào tháng 8/2021. Trong đó, 1.200 thị thực được cấp cho người Afghanistan có liên quan đến lực lượng của New Zealand tại Afghanistan và 200 thị thực được cấp cho người Afghanistan gặp "rủi ro cực đoan" từ Taliban. Ông Danish, phó tổng thống thứ hai trong chính quyền cựu Tổng thống Ashraf Ghani, thuộc nhóm thứ hai.

Tuy nhiên, trong số những người Afghanistan được cấp thị thực, chỉ có 800 người thực sự tới được New Zealand. Điều này một phần bởi vì nỗ lực sơ tán của Lực lượng Quốc phòng New Zealand (NZDF) khỏi Kabul đã bị cắt ngắn vào cuối tháng 8 sau một cuộc tấn công khủng bố chết người.