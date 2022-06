Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ đẩy lùi chiến dịch của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trực tuyến tại Đối thoại Shangri-La hôm nay 11/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ biết ơn sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. "Sự giúp đỡ đó không phải chỉ cho Ukraine, mà cho cả các vị. Những quy luật tương lai của thế giới đang được quyết định trên chiến trường Ukraine. Đó là lý do chúng tôi sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này", ông Zelensly nói.

Ông cũng cảnh báo những hậu quả do các cảng biển của Ukraine tiếp tục bị Nga phong tỏa. "Do Nga phong tỏa mà chúng tôi không thể xuất khẩu lương thực, thế giới có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng, một số nước ở châu Á và châu Phi có thể đối mặt với nạn đói", nhà lãnh đạo Ukraine nói. Do vậy, ông hối thúc các lãnh đạo thế giới làm mọi việc có thể để đảm bảo tự do hàng hải.

Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của nước này bị gián đoạn sau khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2. Tổng thống Zelensky hôm 30/5 cáo buộc Nga đang phong tỏa các cảng biển của Ukraine khiến họ không thể xuất khẩu 22 triệu tấn ngũ cốc trong kho.

Nga và Ukraine lần lượt là các nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất và lớn thứ 5 thế giới. Hai nước này đóng góp 19% nguồn cung lúa mạch thế giới, 14% lúa mì và 4% ngô, chiếm hơn 30% lượng ngũ cốc xuất khẩu toàn cầu. Do đó, xung đột giữa hai quốc gia láng giềng này khiến nguồn cung bị gián đoạn, giá nông sản tăng vọt.

Tuần trước, Nga khẳng định, 2 cảng biển lớn của Ukraine trên biển Azov hiện do Moscow kiểm soát đã sẵn sàng nối lại các chuyến hàng vận chuyển ngũ cốc, nhưng Ukraine cần tháo dỡ thủy lôi trên đường vào các cảng để mở lối xuất khẩu.

Liên Hợp Quốc đang lên kế hoạch trao đổi với Nga và Ukraine về cách thức nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ điều tàu hải quân hộ tống để đảm bảo các chuyến hàng rời khỏi Biển Đen một cách an toàn.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 với tuyên bố "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Ukraine thừa nhận chiến sự đã gây thiệt hại lớn cả về con người và kinh tế của nước này.

Ông Alexey Arestovich, một trợ lý của Tổng thống Zelensky, hôm nay cho biết khoảng 10.000 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong hơn 3 tháng qua. Một cố vấn khác trước đó tiết lộ, hiện giờ, mỗi ngày Ukraine mất khoảng 100 - 200 quân nhân. Trong khi đó, Nga cho rằng, con số thương vong thực tế của quân đội Ukraine có thể cao hơn.

Moscow chưa cập nhật số liệu thương vong mới nhất của quân đội Nga sau hơn 3 tháng xung đột, nhưng hồi tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận, Nga "thiệt hại đáng kể về binh sĩ" và đây là một "bi kịch lớn".