Tổng thống Ukraine lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Những gì xảy ra hôm qua ở Moscow rõ ràng là cách mà (Tổng thống Nga Vladimir) Putin và một số người đang cố gắng đổ lỗi cho những người khác. Họ luôn có những công thức giống nhau. Chuyện này từng xảy ra trước đây. Đã có những vụ đánh bom vào các ngôi nhà, các vụ xả súng và các vụ nổ. Và họ luôn đổ lỗi cho người khác", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 23/3, sau khi Tổng thống Putin tuyên bố rằng cả 4 nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công khủng bố ở Moscow đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine.

"Ông Putin, thay vì giải quyết chính công dân Nga, lại im lặng suốt một ngày, và nghĩ cách chuyển hướng câu chuyện sang Ukraine. Những điều này hoàn toàn có thể đoán trước được", ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, vào tối 22/3, một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát ở Crocus City ở khu vực Moscow và bắt đầu tấn công những người có mặt trong khán phòng ngay trước khi chương trình âm nhạc diễn ra.

Theo Sputnik, số người chết vì vụ tấn công đã tăng lên ít nhất 143 người và 107 nạn nhân khác đang được điều trị trong bệnh viện. Chính quyền Nga cảnh báo con số thương vong còn có thể gia tăng trong những giờ kế tiếp.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm, gọi vụ tấn công khủng bố tại Nga là "cuộc tấn công tàn bạo nhất trong những năm gần đây" và đăng ảnh những kẻ khủng bố.

IS không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của lực lượng này. Tuy nhiên, giới chức tình báo Mỹ nói với các hãng truyền thông rằng "không có lý do gì để nghi ngờ" về tuyên bố của IS.

Nga đã bắt tổng cộng 11 nghi phạm. Một nghi phạm bị bắt giữ đã khai nhận rằng thực hiện kế hoạch giết người vì tiền. Bộ Nội vụ Nga cho biết toàn bộ nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công khủng bố là người nước ngoài, nhưng không nêu rõ người nước nào.

Tổng thống Putin thông báo, cả 4 nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Trong khi đó, Cơ quan an ninh Nga (FSB) nói rằng những nghi phạm khủng bố tấn công nhà hát Crocus City đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine.

FSB xác nhận 4 nghi phạm đã bị bắt ở vùng Bryansk gần biên giới Nga - Ukraine và được chuyển đến Moscow. Theo phía Nga, các nghi phạm của vụ tấn công dường như có liên hệ với các đối tượng trên lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Andrii Yusov đã bác bỏ thông tin do Nga cung cấp, tuyên bố điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Ông khẳng định Ukraine "không liên quan" tới vụ tấn công tại Nga.

Theo ông Yusov, khu vực biên giới giữa 2 nước bị rải mìn và Nga tiến hành các hoạt động trinh thám dọc khu vực, bao gồm cả trên không. Ngoài ra, các khu vực như Belgorod và Kursk của Nga đang ghi nhận các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang thân Ukraine nên mức báo động an ninh luôn ở mức cao. Vì vậy, ông Yusov cho rằng các nghi phạm sẽ không thể chọn phương án chạy sang Ukraine.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ "lên án mạnh mẽ" vụ tấn công khủng bố tại Nga. Bà nói thêm rằng IS, nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, là "kẻ thù khủng bố chung cần phải bị đánh bại ở mọi nơi".