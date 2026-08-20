Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP).

Trong cuộc gặp với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 19/8, khi được hỏi ông có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối năm nay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Có, tôi sẽ gặp”.

Tuy nhiên, ông Trump không nói thêm về kế hoạch nối lại đối thoại với ông Kim Jong-un.

Khi được hỏi liệu ông có đang trao đổi thư từ với nhà lãnh đạo Triều Tiên hay không, ông Trump cho biết: “Tôi không thể nói với các bạn điều đó”.

Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng ông có mối quan hệ “rất tốt” với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

“Việc tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy... đó là một điều tốt, không phải điều xấu”, ông nói.

Trong một cuộc gặp riêng sau đó, Tổng thống Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu mục tiêu của ông khi nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un có phải là phi hạt nhân hóa Triều Tiên hay không. Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump từng khẳng định cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa “hoàn toàn” Triều Tiên.

“Tôi không muốn nói về điều đó, nhưng tôi có mối quan hệ tốt với ông Kim Jong-un, như các bạn biết, các bạn đã thấy rồi. Ông ấy không thích (cựu Tổng thống Joe) Biden. Ông ấy không thích (cựu Tổng thống Barack) Obama. Ông ấy không thích bất kỳ ai, nhưng ông ấy thích tôi”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại việc ông không hài lòng với các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn nhằm vào Triều Tiên.

“Tôi không thích việc chúng ta tiến hành những cuộc tập trận quân sự quy mô lớn này... nhằm vào Triều Tiên. Đó là một cuộc tập trận nhằm vào Triều Tiên trong khi tôi có quan hệ hữu nghị với ông ấy”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định “sẽ không thấy có bất cứ điều gì xảy ra trong hai năm rưỡi tới”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi báo Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, ông đang hối thúc các trợ lý sắp xếp một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cuộc gặp có thể diễn ra trong chuyến công du châu Á tiếp theo của ông Trump, khi nhà lãnh đạo Mỹ tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng 11.

Tổng thống Trump được cho là đang tìm cách khôi phục hoạt động ngoại giao cá nhân với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Những đồn đoán này càng được củng cố sau khi ông Trump gần đây ra lệnh thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc, một động thái được xem là thiện chí đối với Triều Tiên. Bình Nhưỡng từ lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận của 2 đồng minh Mỹ - Hàn là hành động diễn tập chuẩn bị cho chiến tranh.

Các nhà quan sát cho rằng, sự quan tâm trở lại của ông Trump đối với Triều Tiên có thể phản ánh mong muốn của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm đạt được một thành tựu ngoại giao lớn và củng cố hình ảnh của ông như một nhà kiến tạo hòa bình. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến Iran kéo dài khiến giá năng lượng ở mức cao và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 đang đến gần.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu ông Kim Jong-un có đáp lại những động thái thiện chí của ông Trump hay không.