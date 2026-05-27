Tổng thống Trump triệu tập nội các, chuẩn bị hành động với Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump thông báo cuộc họp nội các sẽ diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 27/5 như thường lệ, thay vì tại Trại David như kế hoạch trước đó. Lý do được đưa ra là vì nguy cơ “thời tiết xấu”.

“Dựa trên điều kiện thời tiết xấu có thể xảy ra vào ngày mai, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp nội các tại Nhà Trắng và sẽ hoãn chuyến đi của nội các đến Trại David”, ông Trump thông báo trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump triệu tập cuộc họp với các quan chức cấp cao vào thời điểm căng thẳng leo thang trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Giới phân tích cho rằng cuộc họp này là tín hiệu cho thấy Tổng thống Trump có thể sẽ đưa ra quyết định mới về hành động tiếp theo với Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/5, Tổng thống Trump cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận tuyệt vời với Iran, các cuộc tấn công sẽ được nối lại với quy mô và sức mạnh lớn chưa từng có.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận mà Mỹ đạt được với Iran sẽ phải là một thỏa thuận “tuyệt vời và có ý nghĩa”, nếu không “sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào”.

Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Iran đã được đẩy mạnh trong những ngày gần đây, khi tổng thống cân nhắc con đường để chấm dứt giao tranh, mở lại eo biển Hormuz và giải quyết các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân trong vòng 60 ngày. Có áp lực chính trị đáng kể đối với Nhà Trắng để giải quyết xung đột, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng chỉ còn vài tháng nữa là sẽ diễn ra.

Theo một quan chức Mỹ, cuộc họp dự kiến ​​sẽ có sự tham dự của tất cả các thành viên nội các và diễn ra sau những thay đổi nhân sự đáng kể trong đội ngũ quan chức cấp cao thuộc chính quyền Tổng thống Trump.

Đây là cuộc họp nội các đầu tiên kể từ ngày 26/3 và đánh dấu lần thứ 10 nội các nhóm họp trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Mỹ và Iran đã kiềm chế không tấn công lẫn nhau kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh bắt đầu vào đầu tháng 4. Tuy nhiên, ông Trump ngày càng thất vọng với các cuộc đàm phán bế tắc trong những ngày gần đây.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/5 cáo buộc Mỹ liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn và tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu thương mại của Iran.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết Mỹ đã tiếp tục thực hiện “các hành động bất hợp pháp và không phù hợp” kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố và đã thực hiện “nhiều vụ cướp biển” nhằm vào các tàu thương mại của Iran.

Tehran cũng cáo buộc Washington vi phạm lệnh ngừng bắn tại khu vực Hormozgan của Iran trong 28 giờ qua. Eo biển Hormuz nằm dọc theo bờ biển phía nam khu vực Hormozgan của Iran.

Trước đó, quân đội Mỹ ngày 25/5 đã tiến hành các cuộc “tấn công tự vệ” nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran xung quanh eo biển Hormuz trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai nước và các cuộc đàm phán đang diễn ra để chấm dứt xung đột, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh tiến trình ngoại giao do Pakistan làm trung gian đang tiếp diễn, cho rằng đây là bằng chứng cho thấy “sự lừa dối và thất hứa của Mỹ”.

“Iran sẽ không để bất kỳ hành động gây hấn nào xảy ra mà không đáp trả và sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của Iran”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào mới của Mỹ hoặc Israel có thể khiến xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông. Lực lượng này cũng cảnh báo sẽ giáng những “đòn chí mạng” vào những nơi mà Mỹ và Israel “thậm chí không thể tưởng tượng nổi”.