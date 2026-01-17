Tổng thống Trump muốn hòa giải căng thẳng Ai Cập - Ethiopia

Thung lũng sông Nile nhìn từ trên cao (Ảnh: Reuters).

"Tôi sẵn sàng khởi động lại vai trò trung gian hòa giải của Mỹ đối với Ai Cập và Ethiopia để giải quyết một cách có trách nhiệm và dứt điểm vấn đề “chia sẻ nguồn nước sông Nile””, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong thư gửi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vào ngày 16/1.

Việc Ethiopia khánh thành đập Đại Phục hưng Ethiopia (Grand Ethiopian Renaissance Dam) vào tháng 9/2025 đã gây ra sự phản đối của Cairo, nơi nằm ở hạ lưu sông Nile.

Ethiopia, quốc gia đông dân thứ hai châu lục với hơn 120 triệu người, coi con đập trị giá 5 tỷ USD trên một nhánh sông Nile là trọng tâm trong tham vọng kinh tế của nước này.

Ai Cập cho rằng con đập vi phạm các hiệp ước quốc tế và có thể gây ra cả hạn hán và lũ lụt, một cáo buộc mà Ethiopia bác bỏ.

Trước đó, ông Trump từng ca ngợi ông Sisi, bao gồm cả chuyến đi đến Ai Cập hồi tháng 10 năm ngoái để ký kết một thỏa thuận liên quan đến xung đột Gaza. Trong các phát biểu công khai, ông Trump đã lặp lại những lo ngại của Cairo về vấn đề nguồn nước.