Tổng thống Trump khép cánh cửa vào NATO của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự hội nghị thượng đỉnh NATO (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 13/2, Tổng thống Donald Trump cho biết Ukraine không thể gia nhập NATO vì Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Tôi không thấy bất kỳ khả năng nào mà một quốc gia ở vị trí của Nga có thể cho phép Ukraine gia nhập NATO. Tôi nghĩ điều đó không thể xảy ra", Tổng thống Trump nói.

Ông Trump cũng đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden vì đã "kích động" Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo ông Trump, việc chính quyền Biden "bật đèn xanh" cho Ukraine vào NATO đã dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.

"Bởi vì ông Biden đã nói rằng Ukraine có thể gia nhập NATO. Ông ấy đáng lẽ không nên nói như vậy. Ngay khi ông ấy nói như vậy, Nga đã tuyên bố một cuộc chiến nổ ra ngay bây giờ", ông Trump cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng "cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống".

Moscow đã kiên quyết phản đối nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, gọi đây là lý do chính dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra với Kiev. Điện Kremlin coi việc mở rộng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine phải giữ lập trường trung lập như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

"Cá nhân tôi không nghĩ rằng việc này là thực tế. Nga đã tuyên bố như vậy trong một thời gian dài, rằng Ukraine không thể gia nhập NATO, và tôi đồng ý với điều đó", ông Trump nhấn mạnh.

Ông chủ Nhà Trắng cũng đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về triển vọng Ukraine gia nhập NATO.

Phát biểu trước cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine hôm 12/2, Bộ trưởng Hegseth đã loại trừ khả năng Kiev gia nhập NATO như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, đồng thời bác bỏ ý tưởng triển khai quân đội Mỹ tới Ukraine.

"Mỹ không tin rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là kết quả thực tế của một giải pháp đàm phán", ông Hegseth tuyên bố.

Những phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên được xác nhận giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng trước.

Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump tuyên bố ông và Tổng thống Putin đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine. Ông cũng cho biết một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thể sớm diễn ra, có thể ở Ả Rập Xê Út.

Việc chính quyền Trump sẵn sàng xem xét một số yêu cầu của Nga, bao gồm cả việc ngăn Ukraine gia nhập NATO, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Ông Trump từng tuyên bố ông hiểu lập trường của Nga về vấn đề này. Phát biểu với các phóng viên ở Florida vào tháng trước, ông cho biết lập trường của Moscow từ lâu đã được nêu rõ, nhưng cựu Tổng thống Joe Biden đã phớt lờ, góp phần gây ra xung đột hiện tại.

Kiev vẫn kiên định với mong muốn gia nhập NATO. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố tư cách thành viên là mục tiêu an ninh quan trọng và là điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đàm phán với Moscow.

Mặc dù NATO tuyên bố vào năm ngoái rằng Ukraine đang trên con đường "không thể đảo ngược" để trở thành thành viên của khối, nhưng không có mốc thời gian nào được đưa ra.

Các thành viên NATO đã ủng hộ Ukraine về mặt chính trị và quân sự, nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng Kiev phải đáp ứng một số điều kiện trước khi gia nhập khối, bao gồm việc chấm dứt xung đột với Nga.