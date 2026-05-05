Tổng thống Trump: Chiến sự Iran đã kết thúc

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Hugh Hewitt hôm 4/5, Tổng thống Donald Trump từ chối khẳng định liệu lệnh ngừng bắn với Iran đã hết hiệu lực hay chưa và liệu các cuộc không kích có thể tiếp tục không.

“Tôi không thể tiết lộ điều đó với ông. Nếu tôi trả lời câu hỏi đó, ông sẽ nói rằng tôi không đủ thông minh để làm tổng thống”, ông Trump nói.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump đã cảnh báo các lực lượng Iran rằng họ sẽ bị "thổi bay khỏi mặt đất" nếu cố gắng nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ tại eo biển Hormuz hoặc vịnh Ba Tư.

Mặt khác, ông khẳng định cuộc chiến với Iran “cơ bản đã kết thúc nếu xét về mặt quân sự”.

Những bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi Mỹ bắt đầu triển khai “chiến dịch Tự do” nhằm hướng dẫn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sau một thời gian dài mắc kẹt do chiến sự Mỹ - Iran.

Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết các tàu chiến Mỹ đã bắn hạ các tên lửa hành trình và máy bay không người lái mà Iran nhắm vào các tàu chiến và tàu thương mại mà Hải quân đang dẫn đường đi qua eo biển Hormuz.

Ông nói thêm, các máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ cũng đã đánh chìm các xuồng cao tốc quân sự của Iran đang đe dọa các con tàu này. Ông khẳng định không có tàu Hải quân hay tàu chở dầu thương mại nào bị hư hại.

CENTCOM bác bỏ tuyên bố trước đó của truyền thông Iran rằng một tàu tuần tra của Mỹ đã trúng 2 tên lửa Iran gần eo biển Hormuz vì phớt lờ các cảnh báo yêu cầu tránh xa tuyến đường thủy quan trọng này.

Ở chiều ngược lại, Iran cũng bác bỏ thông tin Mỹ bắn chìm 6-7 xuồng cao tốc của Iran gần Hormuz.

Ông Yadollah Javani, phó chỉ huy phụ trách chính trị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực can thiệp nào của Mỹ vào eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với một “phản ứng quyết liệt và dữ dội” của Iran.

“Vấn đề của ông Trump ngày hôm nay là việc mở cửa eo biển Hormuz. Ông ấy đã gõ mọi cánh cửa trong suốt cuộc chiến kéo dài 40 ngày và sau đó, nhưng đều vô ích”, ông Javani nói với hãng thông tấn ISNA của Iran.

Ông cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách mở lại tuyến đường thủy này bằng cách “gây áp lực” lên Iran.

“Điều này có nghĩa là Mỹ đã phải đối mặt với một siêu cường thực sự”, ông nói, lặp lại những nhận định trước đó của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, đồng thời cho biết thêm rằng những tổn thất của Mỹ sẽ vượt xa Iran.