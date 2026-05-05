Súng nổ ở Hormuz, tàu hàng được lực lượng Mỹ hộ tống qua eo biển

Mỹ tuyên bố đã hộ tống 2 tàu hàng qua Hormuz (Ảnh: Reuters).

Theo tuyên bố của hãng tàu Maersk, con tàu có tên Alliance Fairfax mắc kẹt ở vịnh Ba Tư khi xung đột bùng nổ vào tháng 2. Đến gần đây, quân đội Mỹ đã liên lạc với họ và “đưa ra cơ hội để con tàu rời khỏi Vùng Vịnh dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ”.

Sau khi phối hợp với ban lãnh đạo Maersk và quân đội, “con tàu đã rời vịnh Ba Tư với sự hộ tống của các khí tài quân sự Mỹ vào hôm 4/5.

“Maersk bày tỏ lòng biết ơn đối với quân đội Mỹ vì sự chuyên nghiệp và phối hợp hiệu quả trong việc giúp chiến dịch này có thể thực hiện được, và công ty mong muốn tàu Alliance Fairfax sớm quay lại dịch vụ thương mại bình thường”, tuyên bố cho biết.

Tàu Alliance Fairfax là một phần của Chương trình An ninh Hàng hải Mỹ, chương trình này chi trả cho các đơn vị vận hành tàu một khoản thù lao hàng năm để duy trì một con tàu thương mại đăng ký tại Mỹ và sẵn sàng cho mục đích quân sự khi cần thiết.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo 2 con tàu đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 4/5 khi Mỹ bắt đầu thực thi “chiến dịch Tự do” nhằm giải phóng các tàu hàng mắc kẹt ở Vùng Vịnh do chiến sự Iran. Theo CENTCOM, chiến dịch có sự tham gia của các tàu chiến, hơn 100 máy bay cùng khoảng 15.000 quân nhân.

Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu CENTCOM, cho biết các tàu chiến Mỹ đã bắn hạ các tên lửa hành trình và máy bay không người lái mà Iran nhắm vào các tàu chiến và tàu thương mại mà Hải quân đang dẫn đường đi qua eo biển Hormuz.

Ông nói thêm, các máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ cũng đã đánh chìm các xuồng cao tốc quân sự của Iran đang đe dọa các con tàu này. Ông khẳng định không có tàu Hải quân hay tàu chở dầu thương mại nào bị hư hại.

Trong khi đó, Iran chỉ trích chiến dịch trên của Mỹ là vi phạm lệnh ngừng bắn vốn kéo dài từ ngày 7/4.

Iran dường như đã nối lại hoạt động tấn công ở khu vực nhằm đáp trả Mỹ. Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn 15 tên lửa và 4 máy bay không người lái từ Iran.

Tehran cũng cảnh báo đánh chìm bất cứ tàu chiến nào của Mỹ ở eo biển Hormuz, khuyến cáo các tàu thương mại không nên đi qua eo biển khi chưa có sự cho phép của Iran.

Những diễn biến mới làm dấy lên lo ngại lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “xóa sổ” các lực lượng Iran nếu họ cố gắng nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ ở eo biển Hormuz hoặc vịnh Ba Tư.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News, ông Trump cũng cho biết các nhà đàm phán Iran đang trở nên "dễ uốn nắn hơn nhiều" so với trước đây.

Ông Trump từng đưa ra những lời đe dọa tương tự trước đây nhưng lần này, những lời đe dọa đó đi kèm với một số hành động quân sự nhằm thử nghiệm lệnh ngừng bắn kéo dài giữa 2 nước.

Tổng thống Trump viết trên Truth Social vào chiều 4/5 rằng quân đội Mỹ đã "bắn hạ" 7 xuồng cao tốc của Iran tại eo biển sau khi Tehran nhắm mục tiêu vào các tàu khác đang cố gắng đi qua Hormuz.

Ông Trump cũng nói với Fox News, ông thấy có 2 con đường phía trước: Đạt được một thỏa thuận dựa trên thiện chí hoặc tiếp tục các hoạt động quân sự.