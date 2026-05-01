Mỹ tuyên bố bắn chìm 6 tàu Iran sau lệnh khơi thông eo biển Hormuz

Tàu khu trục Mỹ tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Đô đốc Bradley Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết quân đội Mỹ đã “bắn chìm” 6 tàu nhỏ của Iran ở eo biển Hormuz hôm 4/5, sau khi Iran phóng “nhiều tên lửa hành trình, máy bay không người lái” vào các tàu chiến của Hải quân Mỹ và các tàu hàng đang được quân đội Mỹ “bảo vệ”.

Ông Cooper cho biết các tàu của Iran đã bị trực thăng Apache và SH-60 Seahawk của Mỹ tấn công.

Ông Cooper nói thêm rằng Hải quân Mỹ không có nhiệm vụ “hộ tống” các tàu hàng tại eo biển Hormuz.

“Nếu bạn đang hộ tống một con tàu, bạn đang hành động theo kiểu một chọi một. Tôi nghĩ chúng ta có một phương án phòng thủ tốt hơn nhiều trong quá trình này, với nhiều lớp bao gồm tàu ​​chiến, trực thăng, máy bay, cảnh báo sớm trên không, tác chiến điện tử. Chúng ta có một chiến dịch phòng thủ rộng hơn nhiều so với việc chỉ hộ tống”, chỉ huy CENTCOM cho biết thêm.

Ông Cooper cho biết ông đã “khuyến cáo mạnh mẽ” lực lượng Iran tránh xa các khí tài quân sự của Mỹ khi chiến dịch được triển khai. Ông nói rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran, ngăn cản tàu thuyền đến hoặc rời khỏi lãnh thổ Iran, vẫn đang có hiệu lực và đang vượt mong đợi.

Động thái của Hải quân Mỹ diễn ra sau khi Hải quân Iran tuyên bố bắn cảnh cáo gần các tàu khu trục của hải quân Mỹ hoạt động gần eo biển Hormuz.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, hải quân Iran ngày 4/5 “đã phát hiện các tàu khu trục của Mỹ gần eo biển Hormuz và đưa ra cảnh báo, bao gồm việc bắn cảnh cáo, nhằm cảnh báo về hậu quả của những hành động mà họ mô tả là rủi ro”.

Trước đó, hãng thông tấn Fars đưa tin, một tàu tuần tra của Hải quân Mỹ đã bị 2 tên lửa của Iran bắn trúng ở khu vực cách không xa eo biển Hormuz, sau khi tàu này phớt lờ cảnh báo không được đi vào eo biển Hormuz. Fars cho biết tàu của Hải quân Mỹ đã “buộc phải rút lui”, nhưng không cung cấp thông tin về thiệt hại.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố trên, khẳng định “không có tàu chiến nào của Hải quân Mỹ bị tấn công” và “lực lượng Mỹ đang hỗ trợ Chiến dịch Tự do cũng như thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran”.

Động thái leo thang này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 3/5 thông báo Mỹ sẽ “giúp giải phóng” các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz, trong đó có một số tàu đã bị mắc kẹt từ khi xung đột Iran nổ ra vào cuối tháng 2.

Theo ông Trump, quân đội Mỹ sẽ “hướng dẫn” các tàu liên quan đến một số quốc gia rời khỏi eo biển Hormuz, “để họ có thể tự do và thuận lợi trong việc tiếp tục công việc của mình”. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào cũng “sẽ bị giải quyết mạnh tay”.

Đáp lại, quân đội Iran cảnh báo “bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ, sẽ bị tấn công” nếu họ cố gắng tiếp cận eo biển Hormuz.