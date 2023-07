Tổng thống Putin cảnh báo mối đe dọa nếu Ukraine gia nhập NATO

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

"Đối với tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, chúng tôi đã nhiều lần nói về điều này, điều này tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Rõ ràng là như vậy. Trên thực tế, một trong những lý do dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt (của Nga) là mối đe dọa từ việc Ukraine gia nhập NATO. Tôi chắc chắn rằng điều này sẽ không giúp tăng cường an ninh của chính Ukraine", Tổng thống Putin phát biểu trên kênh Rossiya 24 hôm 13/7.

"Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng, bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền đảm bảo an ninh của mình. Tất nhiên, quốc gia đó có quyền lựa chọn cách thức để đạt được mục tiêu mà họ cho là đúng đắn nhất đối với mình. Tuy nhiên, việc đạt được an ninh của một quốc gia không nên tạo ra mối đe dọa cho một quốc gia khác", ông Putin nói.

Đề cập đến tên lửa và xe tăng do phương Tây cung cấp cho Ukraine, ông Putin lưu ý rằng chúng có khả năng gây sát thương, nhưng không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trong khu vực chiến sự.

"Đối với việc cung cấp các loại vũ khí khác nhau, chúng tôi thấy nhiều người kỳ vọng vào việc cung cấp các tên lửa có tầm bắn đủ xa. Đúng là chúng gây ra thiệt hại, nhưng không có gì nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chiến sự khi sử dụng tên lửa. Điều tương tự cũng xảy ra với xe tăng, xe chiến đấu bộ binh do nước ngoài sản xuất", ông Putin nói thêm.

Theo Tổng thống Putin, 311 thiết bị quân sự được Ukraine sử dụng đã bị phá hủy kể từ ngày 4/6 và ít nhất 1/3 trong số đó là do phương Tây sản xuất.

"Tôi có thể nói rằng các quân nhân Ukraine thường từ chối bước vào những xe tăng này, bởi vì chúng là mục tiêu ưu tiên của quân nhân Nga", ông Putin nói, đồng thời cho biết xe tăng nước ngoài "cháy tốt hơn" so với những chiếc do Liên Xô sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 11/7 cho biết, Ukraine đã mất hơn 26.000 binh sĩ và khoảng 3.000 đơn vị vũ khí kể từ khi bắt đầu phản công vào đầu tháng 6.

Theo Bộ trưởng Shoigu, trong vòng hơn một tháng qua, Nga đã phá hủy hơn 1.200 xe thiết giáp Ukraine, trong đó có 17 xe tăng Leopard 2 do Đức chế tạo, 12 thiết giáp M2 Bradley do Mỹ sản xuất, 5 thiết giáp AMX-10 RC do Pháp chế tạo.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi kế hoạch gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. NATO khẳng định luôn rộng cửa kết nạp Kiev, nhưng từ chối đưa ra một lộ trình cụ thể. Phần lớn thành viên của liên minh này lo ngại việc kết nạp Ukraine có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo "việc Ukraine gia nhập NATO sẽ kéo theo hệ quả vô cùng tiêu cực đối với kiến trúc an ninh châu Âu". Ông Peskov nhấn mạnh, Nga coi Ukraine tìm cách vào NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và buộc Moscow phải có "phản ứng mạnh mẽ, kiên quyết".

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng tuy Ukraine sẽ không thể trở thành thành viên chính thức của NATO cho đến khi xung đột với Nga kết thúc nhưng Mỹ sẵn lòng đề nghị cung cấp cho nước này sự bảo đảm an ninh mà Mỹ đang dành cho Israel.