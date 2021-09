Tổng thống Philippines xác nhận tranh cử phó tổng thống

Dân trí Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chính thức chấp nhận đề cử của đảng cầm quyền PDP-Laban ra tranh cử phó tổng thống vào năm sau.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters).

"Tôi thực sự muốn tiếp tục những nỗ lực của mình mặc dù tôi không giữ vai trò người dẫn đường nữa, mà chỉ là người trợ giúp thôi", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu hôm nay 8/9 khi chấp nhận đề cử của đảng cầm quyền PDP-Laban ra tranh cử phó tổng thống vào năm 2022.

Theo hiến pháp Philippines, ông Duterte, 76 tuổi, bị cấm tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai sau khi hết nhiệm kỳ vào năm sau. Một số người cáo buộc ông Duterte ra tranh cử phó tổng thống là một cách để duy trì quyền lực, tránh các rắc rối pháp lý do chiến dịch chống tội phạm ma túy gây tranh cãi của ông. Tuy vậy, ông Duterte đã bác bỏ những cáo buộc này, và cho biết ông quyết định tranh cử phó tổng thống là vì tình yêu đất nước.

Ông Duterte từng nói rằng, ông hy vọng trợ lý lâu năm của mình, ông Christopher Bong Go, sẽ trở thành người kế nhiệm ông, song ông Go đã từ chối đề cử của đảng ra tranh cử tổng thống. "Tôi toàn tâm, toàn lực phụng sự người dân. Điều quan trọng là chúng ta cần tìm ra người có tiếng nói và tầm ảnh hướng như Tổng thống Duterte để tiếp tục tạo ra sự thay đổi", ông Go nói.

Hiện chưa rõ đảng cầm quyền của ông Duterte có đưa ra đề cử thứ hai trước thời hạn vào tháng sau hay không. Trước đó, Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson, một cựu cảnh sát 73 tuổi, là người đầu tiên tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, ông Lacson không được đánh giá cao.

Thị trưởng thành phố Davao, Sara Duterte-Carpio, 43 tuổi, con gái của ông Duterte, đang là ứng viên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, bà Duterte-Carpio vẫn chưa tiết lộ về kế hoạch chính trị dù sắp đến thời hạn ứng cử.

Minh Phương

Theo Reuters