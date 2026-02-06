Tổng thống Mỹ tung nền tảng TrumpRx bán thuốc rẻ hơn cho người dân

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Động thái này là một phần trong nỗ lực của ông Trump nhằm giải quyết sự quan ngại của cử tri về chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, mà trong đó phe Cộng hòa do ông lãnh đạo có khả năng mất quyền kiểm soát Quốc hội.

“Từ tối nay, hàng chục loại thuốc kê đơn thường dùng nhất sẽ được bán với mức giảm giá mạnh mẽ cho tất cả người tiêu dùng”, ông Trump nói tại một sự kiện ở Nhà Trắng.

“Người Mỹ từ lâu đã phải trả giá thuốc cao nhất trên thế giới… người dân Mỹ thực chất đang tài trợ chi phí thuốc men cho cả thế giới", ông nhấn mạnh.

Ông Trump cho biết các “ông lớn” dược phẩm Eli Lilly và Novo Nordisk đã đồng ý cung cấp các thuốc giảm cân loại GLP-1 phổ biến nhưng đắt đỏ với mức “giảm giá sâu” thông qua trang web này.

Thuốc Ozempic của Novo Nordisk sẽ được giảm từ hơn 1.000 USD/tháng xuống còn 199 USD/tháng, còn thuốc Wegovy của Eli Lilly sẽ được cắt giảm từ 1.300 USD xuống 199 USD, ông Trump nói. Giá sẽ tăng dần sau 2 tháng đầu tiên, theo thông tin trên trang web.

Trong một thời điểm của buổi công bố, các quan chức đã mời một phụ nữ lên sân khấu, người mà họ nói là người đầu tiên sử dụng TrumpRx để mua thuốc điều trị vô sinh với giá giảm.

Nhà Trắng cho biết trang web ra mắt giúp người dân mua hơn 40 loại thuốc phổ biến với giá rẻ hơn. Người dùng có thể tìm kiếm thuốc cần mua, sau đó in coupon và trình tại nhà thuốc để mua với giá đã giảm.

Ông Trump đã công bố một loạt thỏa thuận giá với các công ty dược hàng đầu, thuyết phục họ cam kết mức giá “Quốc gia Ưu đãi Nhất” (Most Favoured Nation), tương đương mức giá thấp nhất được áp dụng ở các nước giàu khác.

Đổi lại, các công ty này nhận được các ưu đãi, bao gồm cả việc miễn trừ một số mức thuế quan. Ông Trump cũng kêu gọi nhiều nước, trong đó có Anh và Pháp, đồng ý các thỏa thuận về giá thuốc.

Gần đây, ông Trump đã thúc đẩy giảm chi phí tiêu dùng trước thềm bầu cử giữa kỳ. Phe Cộng hòa lo ngại họ có thể mất quyền kiểm soát Quốc hội, khi các cuộc thăm dò cho thấy những xu hướng bất lợi nhất định.

Ông Trump cũng cảnh báo đảng Cộng hòa rằng thất bại trong bầu cử giữa kỳ có thể khiến ông đối mặt nguy cơ bị luận tội một lần nữa.