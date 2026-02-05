Tổng thống Mỹ ca ngợi quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10 năm ngoái ở Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump nói rằng Trung Quốc đang cân nhắc mua thêm đậu nành do nông dân Mỹ sản xuất, sau cuộc trao đổi mà ông mô tả là “rất tích cực” với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 4/2.

Trong một cử chỉ thiện chí 2 tháng trước chuyến thăm dự kiến tới Bắc Kinh của ông Trump, Tổng thống Mỹ cho biết ông Tập sẽ xem xét nâng lượng mua đậu nành từ Mỹ lên 20 triệu tấn trong mùa vụ hiện tại, tăng từ 12 triệu tấn trước đó.

Hai lãnh đạo cũng thảo luận về Đài Loan cùng nhiều vấn đề thương mại và an ninh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cả hai nhà lãnh đạo đều công khai khẳng định lợi ích trong việc duy trì quan hệ tốt đẹp sau cuộc gọi, cuộc trao đổi đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái.

Ông Trump viết trên Truth Social rằng cuộc gọi “hoàn toàn tích cực”, rằng mối quan hệ của ông với Tập “vô cùng tốt đẹp”, và rằng “cả hai chúng tôi đều nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì điều đó”. Một tài khoản chính thức của chính phủ Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói: “Tôi rất coi trọng quan hệ Trung - Mỹ".

Ông Trump cho biết: “Tôi tin rằng trong 3 năm tới của nhiệm kỳ Tổng thống, sẽ có nhiều kết quả tích cực đạt được liên quan đến Chủ tịch Tập và Trung Quốc".

Ngoài ra, ông Trump cho biết ông và ông Tập còn thảo luận về Iran, chiến sự Nga - Ukraine, động cơ máy bay và vấn đề dầu khí.

Trong tuyên bố, Trung Quốc nói rõ rằng nước này vẫn để ngỏ đối thoại với Mỹ, khẳng định rằng năm 2026 nên là “một năm mà hai cường quốc của chúng ta tiến tới tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi”.

Bắc Kinh cũng cho biết: “Cũng như Mỹ có những quan ngại của mình, Trung Quốc về phần mình cũng có những quan ngại. Trung Quốc luôn nói gì làm nấy và gắn lời nói với hành động cùng kết quả".

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang điều hướng một thỏa thuận đình chiến sau cuộc chiến thương mại trước đó.

Cuộc gọi này cũng diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc họp trực tuyến giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai ông đã ca ngợi quan hệ song phương trong cuộc họp trực tuyến hôm 4/2.

Ông Putin nói rằng quan hệ Moscow - Bắc Kinh là một yếu tố ổn định quan trọng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, đồng thời ca ngợi quan hệ hợp tác năng lượng chặt chẽ giữa hai nước là cùng có lợi và mang tính chiến lược.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi 2 nước xây dựng một “đại kế hoạch” nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, vốn theo ông đang phát triển đúng hướng.

“Hai bên nên nắm bắt cơ hội lịch sử này, duy trì trao đổi cấp cao chặt chẽ và tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực”, ông nói.

Trung Quốc và Nga đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn” vào năm 2022.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết ông Putin và ông Tập đã nói chuyện trong 1 giờ 25 phút, và ông Putin đã nhận lời mời thăm Trung Quốc trong nửa đầu năm nay.

Ông Ushakov nói rằng hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, và rằng lập trường của Nga và Trung Quốc gần nhau hoặc trùng khớp trên hầu hết các vấn đề quốc tế.