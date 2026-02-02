Tổng thống Mỹ nói có thể dễ dàng xử lý khó khăn tài chính của Liên hợp quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trả lời Politico hôm 1/2, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông có thể giúp Liên hợp quốc thoát khỏi khó khăn về tài chính, nhấn mạnh rằng ông có thể buộc các nước thành viên trả các khoản đóng góp còn nợ.

Tuy nhiên, ông từ chối khẳng định liệu Mỹ có thực sự trả hàng tỷ USD mà nước này chưa đóng góp cho Liên hợp quốc theo nghĩa vụ hay không.

Phát biểu từ Florida, ông Trump nói ông không biết rằng Mỹ đang chậm trễ trong các cam kết với Liên hợp quốc, nhưng ông chắc chắn mình có thể “giải quyết vấn đề rất dễ dàng” và khiến các nước khác trả tiền, nếu Liên hợp quốc chịu yêu cầu.

“Nếu họ đến gặp ông Trump và nói với ông ấy, tôi sẽ khiến tất cả mọi người trả đủ tiền, giống như tôi đã khiến NATO trả đủ tiền. Tất cả những gì tôi cần làm là gọi điện cho các nước đó và họ sẽ gửi séc trong vài phút", ông tuyên bố.

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau một bài báo của New York Times cho biết các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng tổ chức này có thể bị buộc phải thu hẹp hoạt động, hoặc thậm chí đóng cửa trụ sở tại New York, nếu hết tiền mặt.

Ông Trump bác bỏ ý tưởng này. “Tôi không nghĩ điều đó là phù hợp. Liên hợp quốc sẽ không rời New York, và sẽ không rời Mỹ, bởi vì Liên hợp quốc có tiềm năng rất lớn”, ông nói.

Liên hợp quốc từ chối bình luận về phát biểu của ông Trump hôm 1/2.

Trong những tháng qua, ông Trump, người theo đường lối "Nước Mỹ là trên hết", đã rút quốc gia này khỏi nhiều thể chế đa phương. Gần đây nhất vào tháng 1, ông ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế, trong đó hơn 30 cơ quan thuộc Liên hợp quốc.

Năm ngoái, chính quyền ông Trump cắt hàng trăm triệu USD viện trợ nước ngoài và giải thể USAID, đồng thời cáo buộc một số tổ chức quốc tế như công cụ để các nước khác lợi dụng Mỹ.

Dù ông Trump cho rằng Liên hợp quốc đã không thực hiện được lời hứa của mình, ông vẫn xem đây là một thể chế không thể thiếu, đặc biệt là khi ông không còn trên chính trường thế giới.

“Khi tôi không còn ở đó để giải quyết các cuộc chiến nữa, Liên hợp quốc có thể làm điều đó. Nó có tiềm năng rất lớn. Rất lớn", ông nói, thừa nhận rằng ông sẽ không luôn là người can thiệp vào các xung đột toàn cầu.

Thống kê của Liên hợp quốc cho thấy tổng đóng góp nhân đạo của Mỹ đã giảm xuống còn 3,38 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm khoảng 14,8% tổng đóng góp toàn cầu, giảm mạnh so với 14,1 tỷ USD năm 2024 và mức đỉnh 17,2 tỷ USD năm 2022.

Các nước đóng góp hàng đầu khác của phương Tây, bao gồm Đức và Anh, cũng giảm viện trợ khi chuyển nguồn lực sang chi tiêu quân sự, tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Được thành lập năm 1945, Liên hợp quốc có 193 quốc gia thành viên và hoạt động nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quyền con người, khuyến khích phát triển kinh tế xã hội và điều phối viện trợ nhân đạo.

Theo quy định của Liên hợp quốc, khoản đóng góp phụ thuộc vào quy mô nền kinh tế của mỗi quốc gia thành viên. Nhưng đến cuối năm 2025, số tiền nợ chưa thanh toán đã lên tới mức kỷ lục 1,57 tỷ USD.