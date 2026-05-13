Tổng thống Trump lên đường thăm Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh vào ngày 14/5 giờ địa phương để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thảo luận về thương mại giữa hai nước. Ông Trump cho biết 2 nhà lãnh đạo cũng sẽ có một “cuộc nói chuyện dài” về Iran và các chủ đề khác.

Tại căn cứ Andrews, Tổng thống Mỹ đã lên chuyên cơ Không lực Một để bắt đầu chuyến công du.

Chuyến công du tuần này - chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017 - sẽ bao gồm các cuộc hội đàm cấp cao với ông Tập vào ngày 14 và 15/5, cùng nhiều hoạt động khác như quốc yến và tiệc trà.

Tổng thống Mỹ lên Không lực Một, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Mối quan hệ thương mại giữa 2 nước, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự của lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Liên quan tới các vấn đề đối ngoại, ông Trump cho biết Mỹ không cần sự hỗ trợ từ Trung Quốc về xung đột ở Iran.

“Tôi không nghĩ chúng tôi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào về Iran. Chúng tôi sẽ thắng theo cách này hay cách khác. Chúng tôi sẽ thắng bằng biện pháp hòa bình hoặc cách khác”, ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tại Bắc Kinh, an ninh đã được tăng cường để đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong chuyến công du của ông Trump, theo AFP.

Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ tới Trung Quốc cùng một nhóm đông đảo các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ hàng đầu, bao gồm tỷ phú Elon Musk của Tesla và tỷ phú Tim Cook của Apple.

Theo các nguồn tin, chính quyền ông Trump hy vọng sẽ bắt đầu quá trình thành lập một “Hội đồng Thương mại” với Trung Quốc nhằm giải quyết các khác biệt giữa hai nước.