Tổng thống Mỹ gọi Hormuz là "eo biển Trump"

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi eo biển Hormuz là eo biển Trump trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh FII Priority ở Miami Beach, Florida ngày 27/3.

“Họ phải mở cửa nó, họ phải mở cửa eo biển Trump. Ý tôi là Hormuz”, ông Trump phát biểu.

Sau đó, ông hài hước nói: “Xin thứ lỗi, tôi rất xin lỗi. Thật là một sai lầm khủng khiếp. Truyền thông tin giả sẽ nói rằng “ông ấy đã lỡ lời". Không, không có sự lỡ lời nào với tôi cả. Không có quá nhiều đâu”.

Ông Trump đã yêu cầu Iran phải mở cửa trở lại hoàn toàn tuyến đường thủy quan trọng này trong những ngày tới, nếu không lực lượng Mỹ sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của quốc gia này. Trước đó, ông cho Iran thời hạn 48 tiếng, nhưng sau đó gia hạn 5 ngày, và tiếp tục gia hạn thêm 10 ngày đến 6/4.

Iran về cơ bản đã phong tỏa eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích Iran hồi cuối tháng 2. Động thái này làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Iran hiện mới chỉ cho tàu thuyền của một số nước mà họ coi là “thân thiện” đi qua. Tổng thống Trump hôm qua cho biết, Tehran đã cho 10 tàu chở dầu lớn đi qua, coi đó là “món quà lớn” dành cho Mỹ.

Ông Trump cho rằng Iran đã để các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nhằm “bù đắp cho phát ngôn sai lầm của họ” sau khi quốc gia này phủ nhận việc tham gia vào các cuộc đàm phán với Mỹ.

“Họ đang đàm phán. Họ đang xin để đạt được một thỏa thuận. Họ đang xin để đạt được một thỏa thuận. Hóa ra, tôi đã đúng. Họ đã đang đàm phán, điều mà họ đã thừa nhận 2 ngày sau đó, và để bù đắp cho phát ngôn sai lầm của mình, họ nói rằng chúng tôi sẽ cho 8 tàu dầu đi qua. Và sau đó họ nói cho phép thêm 2 con tàu nữa”, ông Trump cho biết.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Về chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, ông Trump cho biết, cuộc chiến "vẫn chưa kết thúc".

"Nó vẫn chưa kết thúc. Tôi không nói rằng nó đã hòm hòm kết thúc, nhưng nó chưa xong. Nó phải được kết thúc”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố chiến thắng trước Iran. "Các bạn biết đấy, tôi không muốn nói điều này, chúng ta đã thắng trận này”.

Ông Trump cho hay Mỹ vẫn còn hơn 3.500 mục tiêu khác chưa nhắm tới tại Iran.

Tuy nhiên, ông nhận định, chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, có lý do khiến ông gọi những gì đang xảy ra ở Iran là một "xung đột quân sự", thay vì một cuộc chiến tranh.

"Họ gọi đó là một cuộc chiến tranh. Tôi gọi đó là một xung đột quân sự, vì có một lý do pháp lý cho việc đó", Tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump từng sử dụng thuật ngữ "chiến tranh" để mô tả tình hình trong quá khứ, nhưng có một yêu cầu pháp lý rằng ông phải tìm kiếm sự chấp thuận của quốc hội để phát động một cuộc chiến tranh.