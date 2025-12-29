Tổng thống Hàn Quốc cam kết công bố sự thật về tai nạn máy bay Jeju Air

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan hôm 29/12/2024 (Ảnh: Reuters).

Cam kết của Tổng thống Lee Jae-myung được đưa ra đúng một năm kỷ niệm vụ tai nạn máy bay thảm khốc này và giữa lúc người thân của các nạn nhân yêu cầu chính phủ "có câu trả lời minh bạch và rõ ràng về vụ tai nạn" sau khi các nhà điều tra trì hoãn việc công bố báo cáo nguyên nhân vụ việc.

Trong tuyên bố, Tổng thống Lee Jae-myung cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình của 179 người thiệt mạng, đồng thời cam kết sẽ làm sáng tỏ sự thật đằng sau thảm họa hàng không tồi tệ nhất lịch sử nước này.

"Với tư cách là tổng thống có trách nhiệm bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất", ông Lee Jae-myung nói trong thông điệp được công bố hôm 29/12.

Chính phủ Hàn Quốc đang đối mặt áp lực lớn khi người thân của các nạn nhân đã yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, sau khi các nhà điều tra trì hoãn việc công bố báo cáo về những gì đã xảy ra vào ngày 29/12/2024, khi chiếc máy bay Jeju Air hạ cánh khẩn cấp và đâm vào bức tường ở cuối đường băng.

Toàn bộ máy bay bốc cháy dữ dội, khiến 179 người trên khoang thiệt mạng và chỉ có 2 tiếp viên may mắn sống sót.

Ủy ban Điều tra Tai nạn Hàng không và Đường sắt do chính phủ Hàn Quốc đứng đầu cho biết trong một báo cáo sơ bộ vào tháng 1 rằng cả hai động cơ của máy bay đều bị va phải chim.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về những thiếu sót trong an toàn, thiết kế đường băng tại Sân bay Quốc tế Muan, nơi xảy ra vụ tai nạn, và những hành động mà các phi công đã thực hiện trong những phút cuối cùng của chuyến bay.

"Thảm họa này đã cho thấy rõ những vấn đề và hạn chế mang tính hệ thống của xã hội chúng ta", Tổng thống Lee nói và nhấn mạnh: "Điều cần thiết bây giờ không phải là những lời hứa suông hay những lời nói suông mà là sự thay đổi và hành động thực sự".

Quốc hội Hàn Quốc đang xem xét một kế hoạch cải tổ ủy ban điều tra tai nạn hàng không để đảm bảo tính độc lập và chuyên môn cao hơn.

Theo kế hoạch, người thân của các nạn nhân sẽ tổ chức lễ tưởng niệm vào chiều 29/12 tại sân bay quốc tế Muan ở phía Tây Nam đất nước để tưởng nhớ những người gặp nạn.