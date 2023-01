Tổng thống Biden lên tiếng về tài liệu mật ở phòng làm việc cũ

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

"Tôi rất ngạc nhiên khi nghe thông tin có hồ sơ của chính phủ tại văn phòng cũ của mình", Tổng thống Biden nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên tại một cuộc họp báo ở Mexico City, nơi ông đang tham dự hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ với các nhà lãnh đạo của Mexico và Canada.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không hề biết những tài liệu được tìm thấy tại văn phòng ở thủ đô Washington, nơi ông đã sử dụng khi còn là giáo sư danh dự tại Đại học Pennsylvania, ghi những nội dung gì.

"Ai cũng biết tôi rất nghiêm túc về vấn đề tài liệu và thông tin mật. Tôi đã được báo cáo và cảm thấy bất ngờ. Tôi không biết những tài liệu đó ghi những gì", Tổng thống Biden nói thêm.

Trong khi đó, hãng tin CNN dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, các tài liệu được cho là văn bản chính phủ Mỹ trong giai đoạn ông Biden làm phó tổng thống, dưới hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Barack Obama.

Trong số các tài liệu mật có các bản ghi nhớ tình báo của Mỹ và các tài liệu tóm tắt về các vấn đề bao gồm Ukraine, Iran và Anh.

Khi giải thích lý do vì sao ông Biden không biết những gì trong các tài liệu, một nguồn tin thân cận cho biết nhóm của ông cảnh giác với việc can thiệp, do Bộ Tư pháp đang xem xét vấn đề.

Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Biden, ông Richard Sauber, cho biết các tài liệu mật trên đã được chuyển về Cơ quan Lưu trữ Quốc gia (NARA). Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã phân công trưởng công tố Chicago xem xét vấn đề này.

"Chúng tôi đang hợp tác toàn diện trong quá trình đánh giá tài liệu", Tổng thống Biden khẳng định.

Vụ việc trên bùng lên sau khi một luật sư của ông Biden khi tiến hành đóng cửa văn phòng trên đã thấy một tập tài liệu dán nhãn "cá nhân" nên đã mở ra xem và thấy tài liệu mật trong đó. Luật sư đã đóng phong bì lại và thông báo cho NARA.

Ông Biden sử dụng văn phòng riêng trên từ giữa năm 2017 cho đến khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020.