Tổn thất lớn của Mỹ khi Iran hạ hàng loạt “Ác điểu” MQ-9 30 triệu USD

Một UAV MQ-9 Reaper của Mỹ (Ảnh: Getty).

Theo Bloomberg, trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, lực lượng vũ trang Mỹ đã mất số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper huyền thoại, có khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.

Bloomberg đưa tin, kể từ khi chiến dịch tấn công Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, Iran đã phá hủy hơn 20 “Ác điểu” MQ-9 Reaper, chiếm gần 1/5 tổng số UAV loại này của Lầu Năm Góc trước khi xung đột xảy ra.

Mỗi chiếc MQ-9 Reaper có giá 30 triệu USD. Các máy bay không người lái này được trang bị cảm biến và camera công suất cao, dài gần 10m, với sải cánh 20m và tải trọng 1,8 tấn.

MQ-9 Reaper có thể mang tới 8 tên lửa dẫn đường bằng laser hoặc 16 tên lửa Hellfire và gần 600kg nhiên liệu. UAV này có thể di chuyển quãng đường gần 2.000km và bay ở độ cao lên đến 15.000m.

Bloomberg cho rằng tổng số máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị mất trong cuộc xung đột Iran có thể lên tới 30 chiếc, nếu tính cả những chiếc bị hư hại và bị loại biên sau đó.

Bloomberg ước tính tổng thiệt hại của Mỹ có thể lên tới 1 tỷ USD.

Iran bắn hạ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ (Nguồn: RT)

MQ-9 được triển khai để thực hiện nhiệm vụ thu thập tình báo và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Iran. Nó có thể hoạt động liên tục tại khu vực tác chiến trong 24 giờ mà không đặt phi công vào nguy hiểm.

Tuy nhiên, loại máy bay này tương đối chậm và đã cho thấy mức độ dễ tổn thương trước các loại vũ khí phòng không của Iran.

Không quân Mỹ kết thúc năm tài khóa 2025 với 158 chiếc MQ-9 trong lực lượng thường trực và thêm 24 chiếc thuộc Không quân Vệ binh Quốc gia.

Nhưng trong khoảng 18 tháng qua, nhiều UAV MQ-9 đã bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không hoặc bị UAV tập kích làm hư hại khi đang đỗ dưới mặt đất. Ngoài ra, lực lượng Houthi hoạt động tại Yemen trước đó cũng đã phá hủy ít nhất 10 chiếc MQ-9 trong các chiến dịch khác.

Tại các cuộc chiến ở Trung Đông hàng chục năm trước, dòng UAV này từng gây ra ám ảnh với các đối thủ của Mỹ. Tuy nhiên, trong xung đột với Iran gần đây, Mỹ đã ghi nhận những tổn thất đáng kể với dòng UAV đắt đỏ này.

UAV trinh sát - tấn công này đã trở thành mục tiêu tương đối dễ bị bắn hạ đối với đối thủ có năng lực phòng không không quá vượt trội.

Dù MQ-9 thường được giao các nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao, đồng nghĩa với việc tổn thất ở quy mô lớn phần nào đã được chấp nhận từ trước, nhưng việc mất nhiều UAV đắt đỏ như vậy được xem là không hợp lý trong chiến sự tương lai.

Mỹ đang lên kế hoạch thay thế MQ-9 sau màn thể hiện chưa thực sự thuyết phục của vũ khí này ở Iran.

Mỹ đang đặt ra những yêu cầu cho UAV mới gồm tầm hoạt động khoảng 1.500km và thời gian bay liên tục 20 giờ. Con số này còn thấp hơn MQ-9A Block 5, phiên bản có thể hoạt động từ 26 tới hơn 40 giờ tùy cấu hình. Khi phát triển một giải pháp rẻ hơn, việc đánh đổi là khó tránh khỏi.