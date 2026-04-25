Cách Mỹ khiến vũ khí xuyên lòng đất như "hổ mọc thêm cánh"

Vụ thử nghiệm thành công của quân đội Mỹ (Ảnh: Lục quân Mỹ).

Lục quân Mỹ đã kết hợp một đầu đạn xuyên boongke mới được chế tạo bằng các thành phần in 3D với một hệ thống máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ, cho phép lực lượng này lần đầu tiên triển khai sức công phá xuyên lòng đất từ một UAV cảm tử.

Trong một bước tiến quan trọng về công nghệ chiến trường, Lục quân Mỹ đã thử nghiệm thành công một loại đầu đạn mới kết hợp với UAV cảm tử tại căn cứ Redstone Arsenal vào ngày 26/3.

Loại đạn mới mang tên BRAKER giúp mở rộng đáng kể năng lực tấn công đường không trước đây của quân đội Mỹ. Được thiết kế để phá hủy các công sự kiên cố và mục tiêu ngầm, các loại vũ khí xuyên boongke trước đây thường là những quả bom kích thước lớn thả từ máy bay. Chúng uy lực, có sức công phá mạnh mẽ nhưng có giá thành đắt đỏ, thời gian sản xuất lâu.

BRAKER là một loại đạn tương đối nhỏ, đặt trong vỏ in 3D, và là vũ khí đầu tiên thuộc loại này được thiết kế để gắn lên UAV tấn công một chiều (UAV cảm tử).

Nó được thiết kế vào đầu tháng 3 và chỉ vài tuần sau đã được thử nghiệm thành công tại Redstone Arsenal, một tốc độ phát triển được đánh giá là rất nhanh. Khoảng 10 đầu đạn BRAKER đã được sản xuất bằng công nghệ in 3D, trước khi một UAV cảm tử mang theo đầu đạn phá hủy thành công một boongke trong trường bắn thử nghiệm.

Dự án do Lục quân Mỹ tiến hành, đặt tại Picatinny Arsenal. “Đội ngũ Picatinny của chúng tôi đã đi từ ý tưởng đến bắn thử nghiệm chỉ trong 2 tuần. BRAKER chứng minh khả năng của chúng tôi trong việc nhanh chóng phát triển và triển khai an toàn sức công phá lớn từ các UAV cỡ nhỏ", Đại tá Vincent Morris cho biết.

Trong tương lai, đầu đạn BRAKER sẽ được gắn lên UAV thông qua một thiết bị gắn đa năng cũng do Lục quân Mỹ phát triển.

Thiết bị này, được thiết kế bởi cùng nhóm nghiên cứu, có tên là CLIK. Nó lấy cảm hứng từ thanh ray tiêu chuẩn dùng để gắn phụ kiện cho súng trường và sẽ cho phép quân đội lắp đặt nhiều loại tải trọng khác nhau lên UAV.

Việc sử dụng đầu đạn xuyên boongke với UAV cỡ nhỏ giúp mở rộng đáng kể khả năng triển khai vũ khí xuyên phá mặt đất của quân đội Mỹ.

Giờ đây, Lục quân Mỹ có thể tiến hành các đòn tấn công bằng đạn phá boongke thông qua UAV bay ở độ cao thấp, ngang tầm mắt, giảm phụ thuộc vào máy bay. Các đầu đạn này có thể được dùng để phá hủy các vị trí kiên cố của đối phương không chỉ ở khu vực giao tranh mà còn phía sau tuyến đầu.

Cả đầu đạn BRAKER và UAV mang nó đều có chi phí thấp, có thể tiêu hao và dễ dàng sản xuất hàng loạt, giúp đơn giản hóa vấn đề chi phí và nguồn cung. Điều này có thể giúp Mỹ đẩy mạnh và mở rộng năng lực sản xuất vũ khí xuyên boong-ke nhanh chóng/

Khi kết hợp với hệ thống giá treo UAV đa năng Picatinny CLIK, Lục quân Mỹ hiện sở hữu một loại vũ khí mới giúp nâng cao đáng kể khả năng triển khai hỏa lực mạnh trên diện rộng với yêu cầu công nghiệp tối thiểu.