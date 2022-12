Tiêm kích Mỹ bị gẫy càng đáp (Ảnh: Eurasian Times).

Theo Sputnik, vụ việc xảy ra tại căn cứ không quân Kadena của Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản hôm 1/12. Chiếc F-35B của Mỹ bị gẫy càng đáp lúc đang được kéo đi sau khi nó hạ cánh khẩn cấp.

Theo Không đoàn Thủy quân lục chiến số 1 của Thủy quân lục chiến Mỹ tại Okinawa, trước đó, phi công trên F-35B đang bay huấn luyện đã quyết định hạ cánh khẩn vì nghi tiêm kích có sự cố về điện.

Tiêm kích tia chớp F-35 Mỹ gẫy càng, cắm mũi xuống đường băng

Quân đội Mỹ cho biết sẽ mở cuộc điều tra chi tiết về sự cố này. Đại diện thủy quân lục chiến Mỹ Rob Martins nói: "Phi công đã thực hiện như được huấn luyện và chọn phương án an toàn nhất, hạ cánh máy bay an toàn theo quy trình tiêu chuẩn. Vận hành máy bay một cách an toàn và hiệu quả là ưu tiên hàng đầu của Mỹ và các phi công của chúng tôi thực hiện các biện pháp có tính phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn và các khu vực xung quanh".

Máy bay chiến đấu F-35 được coi là niềm hy vọng của hàng không quân sự Mỹ nhờ hội tụ những yếu tố của một vũ khí chiến đấu uy lực như khả năng tàng hình trước radar, tốc độ ấn tượng, tính linh hoạt cao, hệ thống cảm biến hiện đại.

Mỹ đã phát triển F-35 thành 3 biến thể khác nhau, trong đó F-35A dành cho không quân, F-35C cho hải quân, và F-35B dành cho thủy quân lục chiến. Điểm đặc biệt của F-35B là nó có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng.

Tuy nhiên, F-35 cũng là một vũ khí gây tranh cãi vì thời gian phát triển lâu hơn dự kiến cũng như các lỗi kỹ thuật từ đơn giản tới nghiêm trọng đã phát sinh khiến cho dự án bị đội chi phí lên rất cao, biến nó trở thành máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất thế giới.