Thụy Điển đẩy nhanh tiến trình gia nhập NATO

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom (Ảnh: AFP).

Dự luật thúc đẩy tiến trình gia nhập NATO được quốc hội Thụy Điển thông qua ngày 22/3 với 269 phiếu thuận và 37 phiếu chống.

"Trở thành thành viên NATO là cách tốt nhất để bảo vệ an ninh của Thụy Điển và góp phần đoàn kết vào an ninh của toàn bộ khu vực châu Âu - Đại Tây Dương", Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom phát biểu tại quốc hội trong cuộc tranh luận trước cuộc bỏ phiếu.

Tháng 5 năm ngoái, Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập duy trì hàng chục năm, quyết định nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt do những lo ngại an ninh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Để gia nhập, hai nước này cần được sự phê chuẩn của toàn bộ 30 thành viên NATO, trong đó họ vấp phải thách thức lớn nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền của Tổng thống Erdogan yêu cầu hai quốc gia Bắc Âu này trước tiên phải dỡ lệnh cấm vận vũ khí với Ankara, dẫn độ các phần tử mà họ cho là khủng bố, điều tra hoạt động của đảng Lao động người Kurd trên lãnh thổ của họ.

Phần Lan và Thụy Điển đã chấp nhận những đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ trong một bản ghi nhớ 3 bên hồi tháng 6/2022. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Thụy Điển không đáp ứng được các cam kết đưa ra.

Mặc dù ban đầu Thụy Điển và Phần Lan tuyên bố sẽ gia nhập NATO cùng nhau, nhưng giờ đây họ thừa nhận khả năng phải gia nhập riêng rẽ.