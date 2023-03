NATO tuyên bố bước tiến trong tiến trình kết nạp Phần Lan, Thụy Điển

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson chụp ảnh lưu niệm sau họp báo chung ở Stockholm hôm 7/3 (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi đang đạt được bước tiến", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong chuyến thăm Thụy Điển hôm 7/3. Ông cũng nhấn mạnh, hoàn thiện tư cách thành viên cho hai quốc gia này là ưu tiên hàng đầu.

Ông cho biết, Thụy Điển đã thực hiện thỏa thuận ký với Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái để mở đường cho việc gia nhập NATO. "Đã đến lúc hoàn tất quá trình phê duyệt", ông nói.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai thành viên còn lại của NATO chưa phê chuẩn kết nạp Phần Lan, Thụy Điển vào NATO. Một quốc gia muốn trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt này phải có sự đồng ý của toàn bộ 30 thành viên hiện tại.

Ankara đã hoãn các cuộc đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan từ đầu năm nay. Vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra tại trụ sở NATO ở Brussels vào ngày 9/3. Hai vòng thảo luận trước đó tập trung vào danh sách các yêu cầu do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. Ankara để ngỏ khả năng chấp nhận kết nạp Phần Lan, mà chưa thông qua đơn xin gia nhập của Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cân nhắc và tiếp tục yêu cầu Thụy Điển đưa ra thêm các cam kết chống lại chủ nghĩa khủng bố và lực lượng ly khai người Kurd.

Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt, từ bỏ chính sách không liên minh quân sự kéo dài hàng chục năm qua do những mối lo ngại an ninh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Quốc hội Phần Lan ngày 1/3 thông qua dự luật thúc đẩy quá trình nước này gia nhập NATO, khẳng định nước này chấp nhận các điều khoản của liên minh. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinsto có thể đợi tối đa 3 tháng để ký thành luật, chờ Thụy Điển cùng gia nhập.