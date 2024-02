Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine

Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ dành cho Ukraine, Israel, Đài Loan (Ảnh minh họa: Reuters).

Reuters đưa tin, với 70 phiếu thuận, 29 phiếu chống, Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua gói viện trợ trị giá 95,34 tỷ USD dành cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Trong số những người ủng hộ dự thảo có 22 nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Gói ngân sách này gồm hơn 61 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, 14 tỷ USD cho Israel và gần 5 tỷ USD cho các đối tác của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có đảo Đài Loan.

Ngoài ra, gói ngân sách cũng gồm hơn 9 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho người dân ở Dải Gaza, Bờ Tây, Ukraine và một số vùng chiến sự khác trên thế giới.

"Chắc chắn đã nhiều năm, có lẽ là nhiều thập niên, kể từ khi Thượng viện thông qua một dự luật có tác động lớn không chỉ đến an ninh quốc gia của chúng ta, không chỉ đến an ninh của các đồng minh mà còn đến an ninh của nền dân chủ phương Tây", Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer phát biểu sau phiên bỏ phiếu.

Để được Tổng thống Joe Biden ký phê chuẩn, dự luật vẫn cần qua ải Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Ông Schumer tin rằng dự luật sẽ nhận được sự ủng hộ ở Hạ viện mặc dù nhiều khó khăn và trở ngại hơn khi phe Cộng hòa tiếp tục đưa ra yêu cầu về chính sách an ninh biên giới.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm qua tuyên bố: "Trong trường hợp không nhận được bất kỳ thay đổi chính sách biên giới nào từ Thượng viện, Hạ viện sẽ phải tiếp tục thực hiện theo ý mình về những vấn đề quan trọng này".