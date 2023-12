Thúc đẩy hợp tác, phát triển quan hệ Việt - Mỹ hướng tới thịnh vượng chung

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper (Ảnh: Đức Hoàng).

"Mỹ hoàn toàn tin tưởng rằng thành công của Mỹ sẽ là thành công của Việt Nam và thành công của Việt Nam sẽ là thành công của Mỹ", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper phát biểu ngày 2/12 tại Hội thảo "Việt Nam - Mỹ: Nhìn lại 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện và triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững".

Đây là sự kiện do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (VUFO) phối hợp tổ chức, với sự tham gia của các quan chức, cựu quan chức cấp cao và các chuyên gia, đại diện các tổ chức từ 2 nước.

Đại sứ Knapper đã nhắc lại những dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ Việt - Mỹ, đồng thời đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Trong chuyến thăm này, hai bên đã đưa ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đây là văn kiện rất sống động, định hướng cho phát triển quan hệ giữa 2 nước thời gian tới, nhất là về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu nhân dân, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp bán dẫn…

Ông Knapper cho biết, đây là kết quả 2 nước đạt được sau nhiều năm nỗ lực, và nó hướng tới sự thịnh vượng và phát triển của Việt Nam và Mỹ. Ông tin tưởng rằng, 2 nước trong tương lai sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác xứng đáng với tầm vóc của mối quan hệ mới.

Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định, với các mục tiêu đầy tham vọng trong việc hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, trở thành nước phát triển vào năm 2045, Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ từ Washington.

Ông khẳng định, Mỹ hoàn toàn tôn trọng hệ thống chính trị, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của Việt Nam. Mỹ cam kết duy trì cam kết hợp tác với Việt Nam, tự hào là đối tác, bạn bè với Việt Nam.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ảnh: Đức Hoàng).

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã điểm lại một số thành tựu trong quan hệ 2 nước.

Sau gần 30 năm bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, hai nước đã chứng kiến nhiều bước tiến quan trọng trên các lĩnh vực.

Về chính trị, ngoại giao, nhiều chuyến thăm cấp cao đã được thực hiện, mỗi chuyến thăm đều đánh dấu những bước tiến mới, mở ra những giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ hai nước.

Về kinh tế, thương mại, kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 123 tỉ USD (tăng hơn 270 lần so năm 1995) và trên 61 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2023.

Về quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng, hai nước tiếp tục thực hiện Đối thoại An ninh - Quốc phòng cấp Thứ trưởng và đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông…

Về hợp tác giao lưu văn hóa, giáo dục - đào tạo, Việt Nam và Mỹ triển khai hơn 10 chương trình trao đổi giáo dục, đào tạo, giao lưu văn hóa, số lượng học sinh sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học tăng trưởng vượt bậc, từ con số 800 sinh viên Việt Nam tại Mỹ (năm 1995) lên đến gần 30.000 người (năm 2023).

Về hợp tác y tế, trong hơn 10 năm qua, Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam các khoản hỗ trợ trị giá hơn 1,8 tỷ USD và nhiều hoạt động hợp tác trong ứng phó với đại dịch Covid-19.

Đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu, hai nước phối hợp ngày một chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như trong xử lý nhiều vấn đề toàn cầu khác.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước đã đáp ứng được yêu cầu mới với rất nhiều cải tiến về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần tạo nền tảng xã hội thuận lợi, rộng rãi và vững chắc cho quan hệ giữa hai nhà nước tiếp tục phát triển.

"Những thành tựu đó là kết quả của nỗ lực xuyên suốt của cả hai nước trong việc gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai", ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh.

Hội thảo là dịp để 2 bên nhìn lại quan hệ song phương trong thời gian qua; những hạn chế và khó khăn cũng như bài học kinh nghiệm; những thành tựu đạt được và những nhân tố, những trụ cột thúc đẩy mối quan hệ hai nước.

Các chuyên gia, quan chức cũng nêu ra ý kiến đóng góp về những nội dung hợp tác có thể triển khai, để đưa quan hệ đối tác Việt Nam - Mỹ lên tầm cao mới, hiện thực hóa nguyện vọng của người dân về một tương lai tươi sáng và năng động, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực quan trọng này cũng như trên toàn thế giới.