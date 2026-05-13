Thủ tướng Thái Lan lái xe bán rong, phát động chiến dịch hỗ trợ tiêu dùng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul lái xe bán hàng lưu động (Ảnh: Nation).

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 12/5 đã chủ trì lễ phát động chiến dịch "Người Thái giúp người Thái: Hỗ trợ chi phí sinh hoạt". Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun cùng các bộ trưởng liên quan đã tham dự.

Chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 15/5 đến 14/6.

Trong lễ phát động, ông Anutin đã mặc một chiếc áo vest của dự án "Người Thái giúp người Thái: Hỗ trợ chi phí sinh hoạt" và chở Bộ trưởng Suphajee trên một chiếc xe bán hàng rong 3 bánh có thùng hàng bên cạnh.

Ông Anutin cho biết: “Hàng hóa ở đây rẻ hơn giá thị trường chung. Các xe bán hàng lưu động này là một phần của dự án “Người Thái giúp người Thái” thuộc Bộ Thương mại”.

“Tôi muốn tất cả người dân Thái Lan biết rằng đây là những mặt hàng họ có thể đến mua với giá thấp hơn thị trường, thấp hơn giá trong các cửa hàng bách hóa”, ông Anutin nói thêm.

Nhà lãnh đạo Thái Lan cho biết: “Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều nhà điều hành. Hãy mua nhiều nhất có thể, và quý vị sẽ có được hàng hóa với giá thấp hơn, trong khi tiêu chuẩn chất lượng, hương vị, thành phần và mọi thứ khác vẫn không thay đổi”.

Theo chiến dịch này, hàng hóa tiêu dùng sẽ được phân phối với giá đặc biệt cho các cộng đồng trên toàn Thái Lan thông qua các xe bán hàng lưu động, cửa hàng cộng đồng và các điểm dịch vụ.

Dự án được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại và Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cùng với các nhà điều hành để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho công chúng, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa, nơi khó tiếp cận hàng hóa giá rẻ.

Dự án nhằm mục tiêu giảm chi phí cho công chúng, bao phủ hơn 4 triệu hộ gia đình trên toàn quốc.

Dự án sẽ đưa 14 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu từ 12 nhà điều hành, bao gồm dầu cọ, gạo và chất tẩy rửa, để bán thông qua mạng lưới toàn quốc gồm hơn 3.800 xe bán hàng lưu động, 946 điểm bán hàng ở cấp tỉnh và huyện, và 129 cửa hàng cộng đồng.

Các nhà điều hành xe bán hàng lưu động tham gia sẽ nhận được hỗ trợ nhiên liệu.

Những người tham gia dự án phải bán hàng theo mức giá quy định và niêm yết bảng giá rõ ràng để đảm bảo công chúng có thể tiếp cận hàng hóa với giá đặc biệt và ngăn chặn tình trạng tăng giá trục lợi.

Bộ Nội vụ Thái Lan đã mở đăng ký cho các nhà điều hành xe bán hàng lưu động từ ngày 1/5 đến ngày 7/5.