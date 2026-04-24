Thủ tướng Israel xác nhận bị ung thư tuyến tiền liệt

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, cùng với thời điểm kết quả kiểm tra sức khỏe hàng năm của ông được công bố, vị Thủ tướng Israel 76 tuổi này thừa nhận cơ thể có một khối u ác tính giai đoạn đầu đã được phát hiện trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ.

"Phương pháp điều trị nhắm mục tiêu đã loại bỏ "vấn đề này" và không để lại dấu vết nào", nhà lãnh đạo Israel nói. Trên mạng xã hội, ông cho biết: "Tạ ơn Chúa, tôi hiện khỏe mạnh. Tôi đã gặp một vấn đề y tế nhỏ ở tuyến tiền liệt và đã được điều trị dứt điểm”.

Theo báo cáo y tế, Thủ tướng Netanyahu đã được xạ trị để chữa bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu. Cả báo cáo y tế lẫn ông Netanyahu đều không nói rõ thời điểm điều trị.

Văn phòng Thủ tướng cũng đã công bố hai bức thư từ các bác sĩ điều trị để làm rõ tình trạng của nhà lãnh đạo này. "Đây là kết quả phát hiện sớm các tổn thương rất nhỏ, chưa có dấu hiệu di căn, điều này đã được xác nhận chắc chắn qua tất cả các xét nghiệm khác”, nội dung nêu rõ.

Vị thủ tướng nắm quyền lâu nhất của Israel xác nhận đã trì hoãn việc công bố báo cáo y tế hàng năm trong 2 tháng - tài liệu lần đầu tiên tiết lộ chẩn đoán mắc ung thư của ông. Thủ tướng giải thích việc trì hoãn nhằm ngăn chặn thông tin bị Iran lợi dụng làm công cụ tuyên truyền.

Vào tháng 3, trong khi Israel đang xung đột với Iran, những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội và được phát sóng trên truyền thông nhà nước Iran cho rằng ông Netanyahu đã qua đời.

Nhà lãnh đạo Israel sau đó ghi hình một video về chuyến thăm của ông tới một quán cà phê ở Jerusalem để bác bỏ những cáo buộc này.

Ông Netanyahu từng trải qua cuộc phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt vào tháng 12/2024, một quy trình đã được Văn phòng Thủ tướng công khai tại thời điểm đó. Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra định kỳ sau phẫu thuật, các bác sĩ đã phát hiện một khối u ác tính nhỏ hơn 1cm trong tuyến tiền liệt của ông. Trước đó, hồi năm 2023, ông được cấy máy tạo nhịp tim.