Israel, Li Băng gia hạn ngừng bắn 3 tuần

Israel không kích Li Băng hồi tháng 3 (Ảnh: Reuters).

“Cuộc họp đã diễn ra rất tốt đẹp! Mỹ sẽ hợp tác với Li Băng nhằm giúp nước này tự bảo vệ mình trước Hezbollah”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, được công bố vào tuần trước, dự kiến sẽ hết hạn sau 10 ngày.

Ông Trump hy vọng cuối cùng có thể đạt được một nền hòa bình rộng lớn hơn giữa 2 quốc gia vốn đã ở trong tình trạng xung đột chính thức kể từ năm 1948.

“Tôi mong chờ trong tương lai gần sẽ được đón tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Li Băng Joseph Aoun”, ông Trump viết.

Hezbollah do Iran hậu thuẫn và Israel đã tấn công qua lại vào hôm 23/4, trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao cấp đại sứ đang diễn ra tại Nhà Trắng.

Theo kênh truyền hình Al Manar thuộc sở hữu của Hezbollah, lực lượng Hezbollah đã phóng tên lửa về phía Shtula ở miền Bắc Israel.

Quân đội Israel cho biết họ đã đánh chặn được một số vụ phóng hỏa lực từ Li Băng vào lãnh thổ Israel, và họ đã trả đũa bằng cách tấn công một số bệ phóng tên lửa ở miền Nam Li Băng.

Các cuộc tấn công diễn ra bất chấp một lệnh ngừng bắn mong manh đã được đàm phán giữa Israel và Li Băng nhằm tạm dừng giao tranh với Hezbollah.

Các phái đoàn từ cả 2 nước đang có mặt tại Washington ngày hôm nay để tham gia vòng đàm phán thứ hai.