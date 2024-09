Thủ tướng Israel chỉ trích Anh vì giảm bán vũ khí

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Getty).

Chính phủ Anh đã tuyên bố đình chỉ 30 trong số 350 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel hôm 2/9, với lý do "rủi ro rõ ràng" là thiết bị này có thể được sử dụng để vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 3/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án quyết định này là "đáng xấu hổ", cũng như chỉ trích thời điểm đưa ra quyết định. Quyết định được đưa ra hai ngày sau khi tìm thấy thi thể của 6 con tin được cho là do Hamas sát hại trong một đường hầm ngầm ở Gaza.

"Israel đang theo đuổi một cuộc chiến tranh chính nghĩa với các biện pháp chính đáng và hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế", ông Netanyahu tuyên bố.

Thủ tướng Israel lưu ý rằng phong trào vũ trang Hamas vẫn đang giam giữ hơn 100 con tin, trong đó có 5 công dân Anh.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cáo buộc chính phủ mới của Anh "bỏ rơi" Israel và muốn Hamas giành chiến thắng.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey bảo vệ quyết định này, khẳng định Anh vẫn là "đồng minh trung thành" của Israel và an ninh của Israel sẽ không bị suy yếu vì điều này.

Tuyên bố của chính phủ Anh cho biết lệnh đình chỉ "chỉ bao gồm các thiết bị có thể được sử dụng trong cuộc xung đột hiện tại, chẳng hạn như các bộ phận cho máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái, cũng như các mặt hàng tạo điều kiện cho việc nhắm mục tiêu trên mặt đất".

Tuyên bố nêu rõ, lý do chính dẫn đến lệnh đình chỉ là "sự mất mát to lớn" về sinh mạng dân thường và "sự phá hủy trên diện rộng" đối với cơ sở hạ tầng do các hành động liên tục của Israel ở Gaza.

Cả Israel và Hamas đều bị Liên hợp quốc và một số tổ chức cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và vi phạm luật nhân quyền quốc tế trong cuộc xung đột ở Gaza.