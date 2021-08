Thống đốc New York từ chức sau cáo buộc quấy rối tình dục 11 phụ nữ

Dân trí Thống đốc New York Andrew Cuomo tuyên bố từ chức sau khi bị cáo buộc ít nhất 11 phụ nữ.

Thống đốc New York Andrew Cuomo (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 10/8 cho biết, ông sẽ từ chức trong vòng 14 ngày tới.

"Tôi nghĩ, với tình hình hiện nay, nếu điều tốt nhất tôi có thể làm là bước sang một bên thì tôi sẽ làm như vậy", ông Cuomo phát biểu trên truyền hình.

Quyết định từ chức được đưa ra sau khi Tổng chưởng lý bang New York Letitia James công bố báo cáo kết quả điều tra 5 tháng cho biết, ông Cuomo đã nhiều lần quấy rối tổng cộng 11 phụ nữ. Theo bà Letitia James, Thống đốc New York không chỉ đụng chạm vào cơ thể những phụ nữ này mà còn đưa ra những lời khiếm nhã, gợi dục.

Cuộc điều tra kết luận rằng ông Cuomo đã có hành vi "đụng chạm khi không được đồng thuận và có lời lẽ gợi dục, điều này đã tạo ra một môi trường làm việc có hại đối với phụ nữ". Hiện ông Cuomo bị điều tra hình sự về các cáo buộc ông quấy rối tình dục phụ nữ.

Trong bài phát biểu kéo dài 20 phút trên truyền hình hôm qua, ông Cuomo một lần nữa phủ nhận mọi hành vi sai trái mặc dù tuyên bố hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hành động mà ông cho là thể hiện tình cảm hoặc sự hài hước. Ông nói, việc chống lại những cáo buộc khi đang đảm nhiệm nhiệm sở sẽ làm tê liệt hoạt động của chính quyền bang, gây lãng phí hàng triệu USD vào thời điểm mà đại dịch tiếp tục đe dọa.

Quyết định từ chức của ông Cuomo giúp chính trị gia 63 tuổi này tránh được nguy cơ bị phế truất thông qua các quy trình luận tội mà nhiều nghị sĩ Dân chủ kêu gọi tiến hành nhằm chống lại ông. Quyết định này có thể coi là đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị hàng chục năm của ông Cuomo.

Phó thống đốc Kathy Hochul sẽ thay thế ông Cuomo trong phần còn lại của nhiệm kỳ đến tháng 11/2022 và trở thành nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử của New York.

Ông Cuomo là chính trị gia mới nhất ở New York phải từ chức do bê bối. Năm 2008, Thống đốc New York Eliot Spitzer từng phải từ chức vì dính đến gái mại dâm. Người kế nhiệm, ông David Paterson, cũng phải từ bỏ chiến dịch tái tranh cử năm 2010 vì đối mặt với cáo buộc giả mạo nhân chứng và các cáo buộc khác. Năm 2018, Tổng chưởng lý New York Eric Schneiderman từ chức sau khi bị 4 phụ nữ tố lạm dụng tình dục.

Ông Cuomo cũng là chính trị gia quyền lực mới nhất bị hạ bệ bởi phong trào #MeToo lên án các hành động quấy rối, lạm dụng tình dục - một phong trào làm rung chuyển chính trường và giới quyền lực những năm gần đây.

Trước khi vướng vào bê bối quấy rối tình dục, ông Cuomo được ca ngợi như người hùng nhờ nỗ lực ứng phó đại dịch Covid-19. Thậm chí có nhiều đồn đoán cho rằng, ông Cuomo có thể sẽ ra tranh cử với tư cách ứng viên tổng thống đảng Dân chủ.

Phản ứng về quyết định từ chức của ông Cuomo, Tổng thống Joe Biden cho biết, ông tôn trọng quyết định của chính trị gia New York. Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Biden cũng nói rằng, ông Cuomo nên từ chức.

Minh Phương

Theo Reuters