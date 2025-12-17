Mắt xích then chốt trấn giữ "vành đai pháo đài" của Ukraine rung lắc mạnh

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: Reuters).

Vào một buổi sáng hè tháng 6, dưới làn pháo kích, chỉ cách các vị trí của Nga khoảng 4km, tiếng hô “UAV FPV!” vang lên, buộc binh sĩ Ukraine lập tức lao vào hàng cây ven rừng. Đến tháng 11, cảnh tượng này lặp lại dù mọi người đã ở khu vực cách tiền tuyến xa gấp đôi so với hồi tháng 6. Điều này cho thấy vùng nguy hiểm do UAV Nga kiểm soát đã lan sâu hơn đáng kể.

Trong vòng 5 tháng, tình hình tại Kostiantynivka đã chuyển biến từ xấu sang nghiêm trọng. Một số người thậm chí cho rằng nơi đây đã trở thành một mặt trận khó có thể cứu vãn.

Ngoài Pokrovsk, Kostiantynivka là mắt xích cuối cùng trong chuỗi phòng thủ của Ukraine đã kìm chân Nga suốt gần 4 năm. Khi Moscow tuyên bố đã kiểm soát Pokrovsk và hơn 100.000 binh sĩ Nga dồn ép mặt trận, Kostiantynivka trở thành trụ cột cuối cùng.

Nếu thành phố này thất thủ, Kramatorsk và Sloviansk, hai đô thị lớn nhất còn do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk nằm trên "vành đai pháo đài", sẽ bị phơi bày, đồng thời sườn phía nam của Kharkov cũng trở nên mong manh. Nếu Ukraine bị mất các vị trí trên "vành đai pháo đài", Nga sẽ kiểm soát được Donetsk.

Tuy nhiên, khắp nơi trong thành phố và vùng phụ cận, vẫn hiện hữu sự kháng cự bền bỉ.

Tuyến đường từ Kramatorsk qua Druzhkivka từng là hành lang hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine. Trên trục này, các tuyến phòng thủ nối tiếp nhau: dây thép gai, chiến hào, “răng rồng”, những khối bê tông nhọn được dựng lên để chặn bước tiến cơ giới.

Trạm xăng OKKO tại đây từng là điểm dừng chân cuối cùng trước vùng chiến sự. Năm tháng sau, nơi này chỉ còn là đống đổ nát, phản ánh việc chiến sự đã áp sát thêm nhiều km.

Kostiantynivka là chốt chặn quan trọng của Ukraine trước khu vực "Vành đai pháo đài" (Ảnh: Deepstate).

Các thiết bị cảnh báo UAV reo lên gần như liên tục. UAV FPV và bom lượn KAB là mối đe dọa thường trực. Trong một đợt sơ tán, các đội cứu trợ tiếp cận những khu chung cư khi các vụ nổ vang lên từ xa. Nỗ lực sơ tán đã được tiến hành khi tình hình dần trở nên mất kiểm soát.

Phía nam Kostiantynivka, Lữ đoàn Lubart được triển khai để ổn định khu vực. Đơn vị này, gồm nhiều cựu binh thuộc Lữ đoàn Azov. Trong các boong-ke nhỏ hẹp, binh sĩ ngủ, lắp ráp UAV, theo dõi mục tiêu và điều khiển UAV FPV. Các loại đầu đạn được chế tạo tùy theo mục tiêu: bom cháy cho rừng cây, mảnh văng cho bộ binh, thuốc nổ cho mục tiêu cố định.

Ngoài UAV FPV, các UAV hạng nặng Vampire, biệt danh “Baba Yaga”, cũng được sử dụng. Đây là các UAV ném bom trị giá khoảng 10.000 USD, thường hoạt động ban đêm nhưng đã được thử nghiệm ban ngày với hiệu quả khác nhau. Chúng có khả năng rải mìn PFM-1 “Cánh bướm”. Việc sử dụng mìn là con dao hai lưỡi: hiệu quả trong ngăn chặn đối phương, nhưng có thể để lại hậu quả lâu dài cho dân thường.

Việc rút lui khỏi khu vực diễn ra dưới hỏa lực. Đạn cối rít qua đầu, UAV FPV buộc lực lượng di chuyển phải lao vào tán cây để tránh né. Ở xa hơn, pháo phản lực Grad của Nga tập kích Ivanopillia, các vụ nổ dội lại sau vài giây. Dọc đường chính Kostiantynivka, các lưới chống UAV mới được lắp đặt.

Năm tháng sau, chiến trường đã thay đổi sâu sắc. UAV FPV phát triển thành các bầy đàn UAV vươn sâu và vượt tuyến đầu. Khoảng cách từng được xem là nguy hiểm ở mức 4km nay trở nên quá “bình thường” so với 10km vào hiện tại. Giờ đây, khi chốt chặn này đang rung lắc dữ dội, Ukraine vẫn nỗ lực tìm cách bám trụ để ngăn một kịch bản bất lợi có thể xảy ra trong thời gian tới.