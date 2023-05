Thế giới sẽ nóng kỷ lục trong 5 năm tới

Nhiều nước châu Á bắt đầu trải qua đợt nắng nóng (Ảnh: Straits Times).

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc ngày 17/5 cảnh báo, nhiệt độ toàn cầu có thể sớm vượt ngưỡng mục tiêu đặt ra trong Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu.

"Xác suất tới 98% rằng ít nhất một năm trong 5 năm tới và cả giai đoạn 5 năm tới sẽ nóng kỷ lục", WMO nhận định.

Giai đoạn 2015-2022 được ghi nhận là 8 năm nóng nhất trước đó, song nhiệt độ toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt.

Theo WMO, khoảng 66% khả năng nhiệt độ bề mặt trái đất hàng năm sẽ cao hơn 1,5⁰C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp trong ít nhất một năm trong 5 năm tới.

"Hiện tượng El Nino được dự báo sẽ phát triển trong những tháng tới và kết hợp với biến đổi khí hậu do con người gây ra để đẩy nhiệt độ toàn cầu lên một mức chưa từng có. Điều này sẽ có những tác động sâu rộng đối với sức khỏe, an ninh lương thực, quản lý nước và môi trường. Nó sẽ tác động khó lường đến sức khỏe, an ninh lương thực, quản lý nguồn nước và môi trường. Chúng ta cần chuẩn bị cho điều đó", Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho biết.