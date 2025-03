Thẩm phán Mỹ yêu cầu ông Trump khôi phục việc làm cho hàng nghìn người

Nhân viên USAID bị sa thải (Ảnh: Reuters).

Thẩm phán James Bredar tại Baltimore (Mỹ) đồng ý với các tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo rằng việc các cơ quan liên bang sa thải hàng loạt nhân viên thử việc đã vi phạm quy định.

Trước đó thẩm phán William Alsup trong phiên điều trần tại San Francisco cũng yêu cầu khôi phục việc làm cho các nhân viên thử việc đã bị sa thải tại 6 bộ.

Trong số các cơ quan này có Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Cả 3 cơ quan này đều nằm trong tầm ngắm cắt giảm nhân sự để cắt giảm chi phí của chính quyền Tổng thống Trump.

Ngoài ra còn có Bộ Nông nghiệp, Thương mại, Giáo dục, Năng lượng, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, An ninh Nội địa, Nhà ở và Phát triển Đô thị, Nội vụ, Lao động, Giao thông vận tải, Tài chính và Cựu binh.

Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng việc sa thải là do hiệu suất làm việc hoặc các lý do cá nhân khác. Tuy nhiên, thẩm phán Bredar nói: "Con số khổng lồ nhân viên bị sa thải chỉ trong vài ngày đã bác bỏ mọi lập luận cho rằng việc sa thải là do hiệu suất làm việc hoặc hành vi không đạt yêu cầu của từng cá nhân".

Đáp lại yêu cầu của thẩm phán, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết chính quyền sẽ "ngay lập tức phản kháng".

"Tổng thống có thẩm quyền thực thi quyền lực của toàn bộ nhánh hành pháp. Các thẩm phán tòa án quận không thể lạm dụng quyền lực của toàn bộ ngành tư pháp để cản trở chương trình nghị sự của Tổng thống", bà Leavitt nhấn mạnh.