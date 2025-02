Thái Lan tìm ra cách mới đối phó với hang ổ lừa đảo ở biên giới Myanmar

Thị trấn Myawaddy của Myanmar, nhìn từ phía bên kia Thái Lan ở quận Mae Sot vào tháng 4/2024 (Ảnh: AFP).

Chính phủ Thái Lan thông báo vào ngày 4/2 rằng nước này sẽ tạm ngừng cung cấp điện cho một số khu vực biên giới với Myanmar nhằm nỗ lực hạn chế hoạt động của các trung tâm lừa đảo.

Theo Liên hợp quốc, hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm buôn bán và ép buộc làm việc trong các trung tâm lừa đảo và các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á, bao gồm cả dọc biên giới Thái Lan - Myanmar. Một báo cáo của Liên hợp quốc vào năm 2023 ước tính rằng các hoạt động này đang phát triển nhanh chóng và tạo ra hàng tỷ USD mỗi năm.

Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai nói với các phóng viên: "Chúng ta cần hành động ngay để cắt nguồn cung cấp điện".

Ông cho biết thêm rằng chính quyền sẽ chỉ thị cho Cơ quan Điện lực Tỉnh, đơn vị cung cấp điện cho các khu vực này, thực hiện việc ngừng cấp điện.

Các tổ chức lừa đảo này tiếp tục thu hút sự chú ý sau vụ việc nam diễn viên Trung Quốc Wang Xing bị bắt cóc sau khi đến Thái Lan vào tháng 1. Anh đã được cảnh sát Thái Lan giải cứu thành công tại Myanmar.

Sau đó, Trung Quốc phát đi cảnh báo tới người dân về nạn lừa đảo thông qua tuyển dụng việc làm ở 2 nước Thái Lan và Myanmar. Những kẻ lừa đảo thường dùng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao" dụ dỗ những người cả tin.

Thái Lan bày tỏ lo ngại về tác động của những vụ việc này đối với ngành du lịch - lĩnh vực quan trọng của đất nước - và đang nỗ lực trấn an du khách Trung Quốc, thị trường khách du lịch chủ chốt.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết các cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 4/2 với Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về các biện pháp giải quyết vấn đề các trung tâm lừa đảo, bao gồm cả việc cắt nguồn cung cấp điện.

Bà nhấn mạnh: "Những gì đã xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến nhiều người dân Thái Lan và hình ảnh của đất nước".

Khi được hỏi về thời điểm cắt điện, bà nói: "Nếu hôm nay chúng tôi thảo luận và đạt được sự đồng thuận rõ ràng, thì việc này có thể được thực hiện ngay trong ngày hôm nay".

Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan vào ngày 3/2 cho biết các bằng chứng cho thấy các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang hoạt động tại các khu vực Tachileik, Myawaddy và Payathonzu của Myanmar. Đây có thể là những khu vực nằm trong diện bị cắt điện.

Báo Global New Light of Myanmar trong một bài báo về các trung tâm lừa đảo hồi tháng 1 cho biết, các nhu yếu phẩm cơ bản như điện và internet tại các khu vực này không do Myanmar cung cấp mà đến từ các quốc gia khác.

Bài báo cũng đề cập rằng các "tổ chức nước ngoài" đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng này.

Chính quyền quân sự Myanmar kể từ tháng 10/2023 được cho đã hồi hương hơn 55.000 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc, những người từng bị ép buộc làm việc trong các trung tâm lừa đảo, theo báo trên.