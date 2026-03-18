Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ gần Iran phải cập cảng sau vụ cháy

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Các quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ dự kiến tạm thời cập cảng sau một vụ hỏa hoạn trên tàu.

USS Gerald R. Ford đang neo đậu ở Biển Đỏ và tham gia chiến dịch tập kích Iran. Hai quan chức cho biết, tàu dự kiến ​​sẽ tạm thời đến Vịnh Souda trên đảo Crete của Hy Lạp.

Các quan chức không tiết lộ tàu sân bay Mỹ dự kiến ​ ở lại Crete trong bao lâu.

Tàu chiến này đã được triển khai trong 9 tháng, từng tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ vào Venezuela ở vùng biển Caribe trước khi đến Trung Đông. Thời gian triển khai kéo dài đã làm dấy lên những nghi vấn về tinh thần của các thủy thủ trên tàu và khả năng sẵn sàng hoạt động của tàu chiến.

Một vụ cháy tại khu vực giặt là trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford vào tuần trước đã kéo dài hơn 30 giờ và khiến hàng chục quân nhân trên tàu hít phải khói.

Hải quân Mỹ đã công bố vụ cháy trong một thông cáo tuần trước, cho biết đám cháy đã được khống chế, không liên quan đến chiến đấu và khiến 2 thủy thủ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Hải quân cũng cho biết các hoạt động tác chiến trên con tàu nặng 100.000 tấn đang triển khai tại Biển Đỏ trong cuộc chiến với Iran này không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt đối với thủy thủ đoàn trên con tàu trị giá 13 tỷ USD này bị ảnh hưởng đáng kể. Họ phải mất hơn 30 giờ để các thủy thủ mới có thể dập tắt đám cháy trên tàu.

Khi sự việc kết thúc, hơn 600 thủy thủ và thành viên thủy thủ đoàn đã mất giường ngủ và kể từ đó phải ngủ trên sàn hoặc trên bàn. Nhiều thủy thủ đã không thể giặt quần áo kể từ sau vụ cháy. Thậm chí, những người trên tàu cho biết hàng chục quân nhân bị hít phải khói.

Một quan chức tiết lộ gần 200 thủy thủ đã được điều trị do hít phải khói khi hỏa hoạn bùng phát trên tàu. Một quân nhân đã được đưa khỏi tàu bằng máy bay do bị thương.

Sự cố ở khu giặt là không phải là sự cố đầu tiên trên tàu sân bay mới nhất và lớn nhất của Hải quân Mỹ.

Theo thông tin của truyền thông Mỹ, nhà vệ sinh trên tàu Gerald R. Ford đã gặp phải nhiều sự cố và tắc nghẽn do thủy thủ sử dụng sai cách.

Tàu Gerald R. Ford, với hơn 5.000 thủy thủ trên tàu, có hơn 75 máy bay quân sự, bao gồm các máy bay chiến đấu như F-18 Super Hornet. Tàu có hệ thống radar hiện đại giúp kiểm soát không lưu và dẫn đường.

Các tàu hỗ trợ tàu sân bay gồm tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga Normandy, các tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke Thomas Hudner, Ramage, Carney và Roosevelt.

New York Times cho biết nếu đợt triển khai hiện tại kéo dài đến giữa tháng 4, đây sẽ là đợt triển khai dài nhất của một tàu sân bay Mỹ trong hàng chục năm qua.

Các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu được thông báo rằng đợt triển khai của họ có thể sẽ bị kéo dài đến tháng 5. Điều này sẽ khiến họ ở trên biển tròn một năm, gấp đôi thời gian triển khai thông thường của một tàu sân bay.