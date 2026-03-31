Tàu chở dầu Kuwait cháy lớn, nghi trúng hỏa lực Iran

Tàu chở dầu Kuwait cháy lớn ngoài khơi Dubai (Ảnh: RT/X).

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 31/3 thông báo, một tàu chở dầu đã bị trúng đạn và bốc cháy cách Dubai (UAE) 31 hải lý (54km) về phía tây bắc.

"UKMTO đã nhận được báo cáo về một sự cố cách Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất 31 hải lý về phía tây bắc. Một vật thể lạ đã bắn trúng tàu chở dầu của họ ở mạn phải, gây ra hỏa hoạn. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Không có tác động nào đến môi trường được báo cáo", UKMTO cho biết.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Kuwait KUNA ngày 31/3 đưa tin các cuộc tấn công của Iran đã nhắm vào một tàu chở dầu thô lớn của Kuwait đang neo đậu tại cảng Dubai.

KUNA dẫn thông báo của Tập đoàn Dầu khí Kuwait cho biết không có thương vong nào được báo cáo sau khi tàu chở dầu “Al-Salmi” bị trúng hỏa lực.

Tập đoàn cho biết tàu chở đầy dầu vào thời điểm bị trúng hỏa lực, đồng thời cảnh báo về khả năng xảy ra sự cố tràn dầu ra vùng biển xung quanh.

Văn phòng truyền thông của chính quyền Dubai cho biết vụ việc liên quan đến một máy bay không người lái và các đội cứu hỏa trên biển đang nỗ lực khống chế đám cháy trên tàu chở dầu.

Không có thương vong nào được báo cáo và tất cả thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn, văn phòng này cho biết thêm.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, tổng cộng 7 người đã thiệt mạng, 9 người bị thương và một người mất tích ở eo biển Hormuz kể từ khi xung đột leo thang ở Trung Đông.

Vị trí của Kuwait trên bản đồ (Ảnh: BBC).

Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào thủ đô Tehran và một số thành phố khác của Iran.

Iran đã đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel và các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Iran cũng tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz và cảnh báo các tàu đi qua tuyến hàng hải huyết mạch, nơi đảm bảo lưu thông cho khoảng 20% ​​nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Cuộc xung đột làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ và thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào đảo Kharg, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, hôm 13/3, Iran cảnh báo “tất cả cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực mà Mỹ và các đồng minh có lợi ích sẽ bị đốt cháy và phá hủy”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đánh sập cơ sở hạ tầng dân sự của Iran nếu eo biển này không được mở lại hoàn toàn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, eo biển Hormuz sẽ được mở trở lại bằng cách này hay cách khác và Iran sẽ phải gánh hậu quả nếu tiếp tục cản trở hoạt động lưu thông qua tuyến đường này.