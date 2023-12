Tàu chiến Mỹ bị tấn công ở Biển Đỏ

Tàu khu trục USS Carney của Mỹ (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi nắm được thông tin về các vụ tấn công nhằm vào tàu khu trục USS Carney và các tàu hàng ở biển Đỏ, và sẽ cung cấp thông tin ngay khi có thể", AP dẫn thông cáo của Lầu Năm Góc ngày 3/12 cho biết.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ, tàu USS Carney đã phát hiện một tên lửa phóng từ khu vực do lực lượng Houthi ở Yemen kiểm soát nhằm vào tàu hàng Unity Explorer.mang cờ Bahamas.

Công ty an ninh hàng hải Ambrey có trụ sở tại Anh cho biết, con tàu đã phát đi cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến cướp biển và tấn công bằng tên lửa.

Không lâu sau đó, tàu USS Carney cũng bắn rơi một máy bay không người lái phóng từ Yemen và nhắm vào tàu chiến này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu con tàu có phải là mục tiêu hay không. Khoảng 30 phút sau, tàu Unity Explorer bị trúng tên lửa và bị hư hại nhẹ.

Hai tàu thương mại khác, gồm Number 9 và Sophie II mang cờ Panama, cũng bị trúng tên lửa. Tàu Number 9 bị hư hại nhưng không có thương vong, Sophie II bị hư hại không đáng kể.

Khi di chuyển tới để hỗ trợ Sophie II, tàu USS Carney tiếp tục bắn rơi một máy bay không người lái khác.

"Chúng tôi có lý do để tin rằng những cuộc tấn công này do lực lượng ở Houthi ở Yemen thực hiện nhưng do Iran hậu thuẫn", Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ cân nhắc "mọi phương án đáp trả thích hợp".

Kể từ khi xung đột Israel, Hamas nổ ra cách đây gần 2 tháng, tàu USS Carney đã bắn hạ nhiều rocket mà Houthi nhắm vào Israel.

Lực lượng Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công hôm qua. Người phát ngôn của Houthi, ông Yahya Saree, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục ngăn chặn các tàu của Israel hoạt động ở Biển Đỏ cho đến khi Israel ngừng các hành động nhằm vào lực lượng anh em (Hamas) của chúng tôi ở Gaza".

Ông Saree cũng cảnh báo: "Tất cả các tàu của Israel hoặc những tàu có liên quan đến người Israel sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp nếu họ vi phạm những gì được nêu trong tuyên bố này". Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập đến tàu chiến Mỹ.

Tuyến vận tải hàng hải quốc tế bị đe dọa sau khi xung đột Israel, Hamas nổ ra và có nguy cơ trở thành một cuộc chiến toàn khu vực. Hồi tháng 11, Houthi đã bắt giữ một tàu vận tải có liên quan đến Israel ở ngoài khơi Yemen. Con tàu vẫn đang bị giữ lại ở thành phố cảng Hodeida.

Tuần trước, một tàu chiến của Mỹ cũng suýt trúng tên lửa sau khi hỗ trợ một tàu liên quan đến Israel.

Houthi là một phong trào chính trị - quân sự Hồi giáo ra đời ở tỉnh Saada phía tây bắc Yemen vào thập niên 1990. Houthi cũng giành quyền kiểm soát Sanaa và hầu hết các khu vực ở miền bắc Yemen.

Là một phần của "Trục kháng chiến" được Iran hậu thuẫn, Houthi đã lên tiếng ủng hộ Palestine mạnh mẽ sau khi lực lượng Hamas tấn công Israel hôm 7/10. Điều này khiến Mỹ lo ngại rằng các nhóm được Iran hậu thuẫn ở khu vực có thể trực tiếp can dự vào xung đột, khiến chiến sự lan rộng.