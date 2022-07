Tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Benfold (Ảnh: Reuters).

"Các yêu sách hàng hải trái pháp luật ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do trên biển, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, giao thương tự do và thương mại không bị cản trở, cũng như quyền tự do về cơ hội kinh tế cho các quốc gia ven Biển Đông", thông báo của Hải quân Mỹ cho biết.

Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và cải tạo bất hợp pháp.

Trung Quốc nói nước này không cản trở tự do hàng hải hoặc hàng không, nhưng cáo buộc Mỹ cố tình leo thang căng thẳng. Bộ Tư lệnh Quân khu phía Nam của quân đội Trung Quốc tuyên bố đã triển khai lực lượng trên không và trên biển để "theo dõi, cảnh báo và xua đuổi" tàu chiến Mỹ.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là "đường chín đoạn", động thái đi ngược luật pháp và bị cộng đồng quốc tế nhiều lần phản đối.

Mỹ nhiều lần cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa trái phép các thực thể ở Biển Đông. Do vậy, Washington đã tăng cường các hoạt động tự do hàng hải ở vùng biển này nhằm thách thức yêu sách phi lý của Bắc Kinh.