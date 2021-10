Sydney mở cửa cho du khách quốc tế, không phải cách ly

Dân trí Thủ hiến bang New South Wales, Dominic Perrottet, ngày 12/10 cho biết, thành phố Sydney sẽ mở cửa hoàn toàn cho du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ từ ngày 1/11 mà không phải cách ly.

Một tiếp viên hàng không tại Sân bay quốc tế Sydney (Ảnh: AFP).

Theo CNA, Sydney sẽ cho phép du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh mà không cần cách ly từ ngày 1/11. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự hồi sinh của du lịch nước ngoài đối với New South Wales - bang đông dân nhất của Australia.

"Chúng tôi muốn mọi người quay trở lại và đang dẫn dắt đất nước thoát khỏi đại dịch... Chúng tôi đang mở cửa Sydney và New South Wales với thế giới", Thủ hiến Perrottet nói với các phóng viên ở thành phố Sydney, thủ phủ của bang.

Australia đã đóng cửa biên giới quốc tế vào tháng 3/2020 để đối phó với dịch Covid-19 và hầu như chỉ cho phép công dân và thường trú nhân nhập cảnh. Tuy nhiên, những người thuộc nhóm các nhóm này đều phải thực hiện quy định kiểm dịch bắt buộc tại khách sạn trong 14 ngày và tự chịu mọi chi phí.

Theo các kế hoạch mở cửa trở lại, được công bố vào tháng 7, các giới chức đề xuất bãi bỏ giới hạn đối với những người Australia đã tiêm đầy đủ trở về nước, đồng thời mở cửa dần dần đối với du khách quốc tế đến các quốc gia an toàn sau khi tỷ lệ tiêm đầy đủ đạt 80%.

New South Wales dự kiến sẽ đạt mức tiêm đầy đủ 80% cho người trưởng thành vào cuối tuần này, trong khi phần còn lại của đất nước sẽ cần ít nhất một vài tuần để đạt được mức đó.

Quyết định mở cửa biên giới diễn ra khi số ca lây nhiễm hàng ngày ở New South Wales hôm nay giảm thêm xuống còn 399, so với con số 406 vào hôm 14/10, giảm mạnh so với mức đỉnh điểm là 1.599 vào đầu tháng 9.

Bang Victoria lân cận ghi nhận 2.179 ca nhiễm mới, hầu hết ở thành phố Melbourne, nhưng cũng đã giảm so với mức kỷ lục 2.297 một ngày trước đó.

Australia đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 cho đến khi làn sóng lây nhiễm thứ ba xâm nhập do biến chủng Delta. Dịch đã lan rộng khắp vùng đông nam từ cuối tháng 6, buộc nước này phải phong tỏa kéo dài nhiều tháng ở Sydney, Melbourne và Canberra.

Đến nay, số ca nhiễm ở Australia tương đối thấp, với khoảng 139.000 ca nhiễm và 1.506 ca tử vong.

Thanh Thành

Theo CNA