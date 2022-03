Rào cản làm chậm đà tiến của quân đội Nga tại Ukraine

Xe tăng của quân đội Nga (Ảnh: AP).

Đêm 8/3, nhiệt độ đã giảm xuống khoảng -10 độ C tại nhiều khu vực ở Ukraine và các nhà dự báo cho biết thời tiết sẽ còn lạnh hơn nhiều khi kết hợp với gió lớn.

Một khối không khí lạnh lớn hơn xuất hiện làm cho nhiệt độ trong khu vực xuống mức thấp nhất trong vài tuần qua. Vào ban đêm, gió lạnh khiến nhiệt độ thường xuyên ở mức dưới 0 độ C.

Thời tiết lạnh giá trở thành rào cản lớn cho hàng nghìn người Ukraine đang tìm cách rời khỏi đất nước, đồng thời cũng gây khó khăn đáng kể cho đà tiến công của quân đội Nga.

Cựu Thiếu tá Lục quân Anh Kevin Price nói với Times of London rằng thời tiết lạnh giá "sẽ làm suy yếu lực lượng Nga" và rõ ràng "người Nga chưa chuẩn bị sẵn sàng cho các điều kiện như ở Bắc Cực".

Theo Glen Grant, chuyên gia quốc phòng cấp cao tại Quỹ An ninh Baltic, người đã tư vấn cho chính phủ Ukraine về việc cải cách quân sự, quân đội Nga, với đoàn xe quân sự dài hơn 60 km bị mắc kẹt bên ngoài thủ đô Kiev trong vài ngày qua, "sẽ phải chịu đựng" nhiều thứ.

Ông Grant nói rằng, việc ở trong xe quân sự trong điều kiện lạnh giá như vậy là trải nghiệm vô cùng khó khăn, vì "nó giống như một chiếc tủ lạnh".

"Để có một suất ăn, bạn phải có nước nóng và nếu bạn không có nhiên liệu, hoặc ít lửa ấm, bạn sẽ không thể chịu đựng nổi", ông Grant cho biết.

"Họ đã gặp phải những vấn đề lớn về hậu cần. Không thể cứ thế di chuyển và chiến đấu trong hoàn cảnh như vậy", ông Grant nói thêm.

Thời tiết được xem là yếu tố quan trọng chi phối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Đầu tháng 2, khi biên giới Nga - Ukraine vẫn đang căng thẳng với sự hiện diện của hơn 100.000 binh sĩ và khí tài Nga ở sát biên giới nước láng giềng, giới chức Ukraine và thậm chí cả các tướng lĩnh Nga đặt ra câu hỏi rằng: "Có phải Rasputitsa đến sớm không".

Rasputitsa là cụm từ dùng để chỉ tình trạng bùn lầy vào mùa xuân khiến việc di chuyển giữa Nga và Ukraine bằng đường bộ trở nên khó khăn. Tác động của nó được thể hiện rõ nhất vào tháng 3 khi băng tuyết bắt đầu tan.

Theo dữ liệu của chương trình Copernicus, phần lớn khu vực Đông Âu có nhiệt độ trên mức trung bình trong tháng 1. Nhiệt độ ở Ukraine cao hơn 1-3 độ C so với mức trung bình 30 năm qua do tác động của biến đổi khí hậu. Cũng theo Copernicus, trong tháng 1, Đông Âu ẩm ướt hơn thông thường, nghĩa là ít sương giá hơn và nhiều bùn đất hơn.

"Những gì chúng ta nhìn thấy trong dài hạn là số ngày tuyết phủ và những đêm băng giá sẽ ít hơn. Hiện tượng khí hậu ấm lên xảy ra ở đây mạnh hơn so với trung bình toàn cầu", Svitlana Krakovska, người đứng đầu Phòng thí nghiệm Khí hậu Ứng dụng tại Viện Khí tượng thủy văn Ukraine ở Kiev, nói.

Tuy vậy, Dara Massicot, nhà nghiên cứu chính sách cấp cao của tổ chức RAND Corporation ở Mỹ, cho rằng năng lực của quân đội Nga đã được cải thiện đáng kể trong thập niên qua. Không quân Nga hiện sở hữu hệ thống liên lạc và định vị mục tiêu tốt hơn, phi công cũng có thêm nhiều kinh nghiệm từ chiến trường Syria. "Quân đội Nga tập dượt quanh năm vì vậy họ có kinh nghiệm với các điều kiện thời tiết khác nhau", bà Massicot nói.