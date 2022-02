Quốc gia châu Âu tuyên bố thoát đại dịch Covid-19

Đám đông tụ tập bên ngoài một hộp đêm ở Thụy Điển khi chính phủ nước này tuyên bố đại dịch đã qua (Ảnh: EPA).

Theo Reuters, phát biểu ngày 9/2, Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallengren nói rằng, Covid-19 không còn là mối đe dọa đối với xã hội.

Chính phủ Thụy Điển tuần trước thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch cuối cùng - một cách ngầm tuyên bố đại dịch đã chấm dứt, với lý do số ca bệnh nặng và tử vong do Covid-19 đã giảm mạnh nhờ có vaccine và do biến chủng Omicron được cho là ít nghiêm trọng hơn.

Bắt đầu từ ngày 9/2, các nhà hàng, quán bar ở Thụy Điển lại được phép hoạt động sau 23h và không bị giới hạn về số lượng khách. Các quy định về hạn chế người tham dự các sự kiện lớn trong không gian kín được dỡ bỏ. Yêu cầu về giấy chứng nhận vaccine và đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng hay khuyến nghị hạn chế tiếp xúc xã hội cũng được dỡ bỏ.

Ngoài ra, Thụy Điển cũng ngừng chương trình xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn, thậm chí cả với người có triệu chứng nhiễm bệnh. Theo đó, các điểm xét nghiệm di động, xét nghiệm Covid-19 tại nhà đều ngừng hoạt động. Bắt đầu từ ngày 9/2, chỉ các nhân viên y tế, người làm việc tại các viện dưỡng lão, những người thuộc nhóm nguy cơ cao mới được xét nghiệm PCR miễn phí nếu có triệu chứng, trong khi những người khác được khuyến cáo tự cách ly tại nhà nếu có triệu chứng Covid-19.

Người dân có thể mua bộ xét nghiệm nhanh được bày bán tại các siêu thị, hiệu thuốc, nhưng kết quả không phải báo cáo cho giới chức y tế. Các bệnh viện, phòng khám tư nhân được phép làm dịch vụ xét nghiệm và cấp giấy xác nhận nhằm phục vụ mục đích đi lại quốc tế của người dân, nhưng cơ quan bảo hiểm hay chính quyền sẽ không trang trải chi phí này.

Tuần trước, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nhận định: "Đại dịch chưa hẳn kết thúc, nhưng đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới". Bà Andersson ngầm nói rằng, hiện giờ Covid-19 có thể coi như một bệnh đặc hữu.

Các nước châu Âu đang có xu hướng nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế khi cho rằng Covid-19 không còn gây mối đe dọa quá lớn. Hôm 1/2, Đan Mạch đã tiên phong trong số các thành viên Liên minh Châu Âu khi loại bỏ hầu hết hạn chế. Vài giờ sau, Na Uy dỡ bỏ lệnh cấm phục vụ rượu sau 23h đêm và giới hạn đối với các cuộc họp riêng không quá 10 người.

Quyết định của giới chức Thụy Điển đưa ra bất chấp các khuyến cáo của giới khoa học. Hiện tại, các bệnh viện của Thụy Điển vẫn đối mặt với sức ép lớn do Covid-19. Khoảng 2.200 bệnh nhân Covid-19 ở Thụy Điển cần chăm sóc y tế, con số tương đương trong làn sóng dịch thứ 3 hồi đầu năm 2021.

"Chúng ta nên kiên nhẫn hơn một chút nữa, chờ thêm ít nhất vài tuần. Chúng ta vẫn có đủ ngân sách để duy trì chiến lược xét nghiệm. Đại dịch vẫn gây sức ép lớn lên xã hội", Fredrik Elgh, giáo sư về virus tại Đại học Umea cảnh báo.